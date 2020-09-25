Haberler Galeri Magazin Serenay Sarıkaya son sözünü söyledi tek bir şartla affetti! İş insanıyla aşk yaşadığını iddia eden kişiye...

Serenay Sarıkaya son sözünü söyledi tek bir şartla affetti! İş insanıyla aşk yaşadığını iddia eden kişiye...

Son dönemin en popüler isimlerinden birisi hiç kuşkusuz Serenay Sarıkaya... Cem Yılmaz ile yaşadığı aştan, giydiğine, taktığı takılardan Instagram paylaşımlarına kadar her şeyi yakın markajda olan 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medyada iş adamı Ali Koç'la aşk yaşadığını iddia eden Kadir Çetinçalı'yı savcılığa şikayet etti. Serenay Sarıkaya, Kadir Çetinaçalı'yı tek bir şartla affetti. Bakın ne...

25.09.2020 09:06 - Son Güncelleme: 25.09.2020 09:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





