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Serenay Sarıkaya son sözünü söyledi tek bir şartla affetti! İş insanıyla aşk yaşadığını iddia eden kişiye...
Serenay Sarıkaya son sözünü söyledi tek bir şartla affetti! İş insanıyla aşk yaşadığını iddia eden kişiye...
Son dönemin en popüler isimlerinden birisi hiç kuşkusuz Serenay Sarıkaya... Cem Yılmaz ile yaşadığı aştan, giydiğine, taktığı takılardan Instagram paylaşımlarına kadar her şeyi yakın markajda olan 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medyada iş adamı Ali Koç'la aşk yaşadığını iddia eden Kadir Çetinçalı'yı savcılığa şikayet etti. Serenay Sarıkaya, Kadir Çetinaçalı'yı tek bir şartla affetti. Bakın ne...
25.09.2020 09:06
- Son Güncelleme: 25.09.2020 09:06
Oyuncu Serenay Sarıkaya ile iş adamı Ali Koç'un aşk yaşadığı iddiaları bir dönem sosyal medya gündemine oturmuştu.
Yorumcu olan Kadir Çetinçalı, sosyal medya hesabından Sarıkaya ile Koç'un aşk yaşadığını ileri süren bir mesaj paylaşmıştı.
Mesaj sonrası Sarıkaya, kendisine hakaret edildiğini ileri sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.
Yürütülen soruşturma kapsamında dosya, uzlaştırma büroya gönderildi ve bir uzlaştırmacı atandı. Sarıkaya, Çetinçalı'nın bir kadın dayanışma derneğine maddi bağışta bulunması karşılığında şikayetinden vazgeçebileceğini söyledi.
Bunun üzerine Çetinçalı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na bin 500 lira yardımda bulundu. Sarıkaya da Çetinçalı'yı affetti, dosya kapandı.