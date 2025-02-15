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Serenay Sarıkaya sessizliğini bozdu! Mert Demir sevgilisini öpmelere doyamadı! O anlar çok konuşuldu

Dizi-film sektöründe tekelleşme iddialarının odağındaki menajer Ayşe Barım ile ilgili yürütülen soruşturmada ifade veren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın şarkıcı Mert Demir'le yaşadığı aşkın reklam olduğu öne sürüldü. Uzun bir süre magazin manşetlerinde yer alan iddia sonrası ünlü çiftten dikkat çeken bir hamle geldi. Uzun bir süredir sessizliğini koruyan Serenay Sarıkaya, Mert Demir ile Sevgililer Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Demir, sevgilisi Sarıkaya'yı öpmelere doyamadı.

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Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 10:20 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 10:20
Serenay Sarıkaya sessizliğini bozdu! Mert Demir sevgilisini öpmelere doyamadı! O anlar çok konuşuldu

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in aşkının reklam olduğu iddia edildi. Ayşe Barım'la ilgili yürütülen soruşturmada geçen haftalarda ifade veren Sarıkaya, Mert Demir'le karşılıklı iradeleri doğrultusunda bir buçuk yıldır duygusal beraberlik yaşadığını, menajerinin bu ilişki için herhangi bir telkin ya da yönlendirmede bulunmadığını söyledi.

Serenay Sarıkaya sessizliğini bozdu! Mert Demir sevgilisini öpmelere doyamadı! O anlar çok konuşuldu

Ünlü oyuncu ayrıca bir iş adamından menajeri Ayşe Barım'ın 5 milyon dolar rüşvet aldığına dair bir bilgisinin olmadığını söyledi. Sarıkaya, bu beraberlik için kendisinin de bir para almadığını belirtti.

Serenay Sarıkaya sessizliğini bozdu! Mert Demir sevgilisini öpmelere doyamadı! O anlar çok konuşuldu

Söz konusu iddiaların ardından adeta kabuğuna çekilen ve çok fazla kamera önüne çıkmayan Serenay Sarıkaya'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Serenay Sarıkaya sessizliğini bozdu! Mert Demir sevgilisini öpmelere doyamadı! O anlar çok konuşuldu

Mert Demir, sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı öptüğü bir videoyu Instagram hesabında kalp emojisi ile yayınladı.

Serenay Sarıkaya sessizliğini bozdu! Mert Demir sevgilisini öpmelere doyamadı! O anlar çok konuşuldu

Sarıkaya da Demir'in 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel yaptığı paylaşımı kendi sayfasında yayınladı.

Serenay Sarıkaya sessizliğini bozdu! Mert Demir sevgilisini öpmelere doyamadı! O anlar çok konuşuldu

İşte o paylaşım...

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den Sevgililer Günü paylaşımı!