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Serenay Sarıkaya paylaştı sosyal medya ikiye bölündü olay oldu

Son zamanlarda televizyon ekranları yerine sahnelerin tozunu attıran Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali'nin ikinci sezonunda da fırtınalar estirirken sosyal medya paylaşımlarından da geri kalmıyor. Başarılı oyuncu, Alice Müzikali'ni herkesi izlemeye davet ettiği bir paylaşımını kulisten yaparak sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınladı. Serenay Sarıkaya 1 temmuz 1991 tarihinde doğmuştur. Serenay Sarıkaya doğum yeri Antalya'dır. Aile HayatıAnnesinin ismi Ümran'dır. Babası ise Mustafa Sarıkaya'dır. Annesi ve babası, Serenay Sarıkaya 6 yaşındayken boşanmıştır.

01.11.2019 12:55 - Son Güncelleme: 01.11.2019 12:55
Serenay Sarıkaya paylaştı sosyal medya ikiye bölündü olay oldu

Son günlerde adı Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ayrılığına karışan Serenay Sarıkaya, Alice Mizkali'nin setinden paylaştı, sosyal medya ikiye bölündü.

Serenay Sarıkaya paylaştı sosyal medya ikiye bölündü olay oldu


Son zamanlarda televizyon ekranları yerine sahnelerin tozunu attıran Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali'nin ikinci sezonunda da fırtınalar estirirken sosyal medya paylaşımlarından da geri kalmıyor.

Serenay Sarıkaya paylaştı sosyal medya ikiye bölündü olay oldu

Başarılı oyuncu, Alice Müzikali'ni herkesi izlemeye davet ettiği bir paylaşımını kulisten yaparak sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınladı. Fakat Sarıkaya'nın ayna karşısında çekildiği pozu takipçileri arasında olay yarattı.

Serenay Sarıkaya paylaştı sosyal medya ikiye bölündü olay oldu

Bacak dekoltesiyle dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya'nın bacaklarının bir tuhaf şekil almış gibi gözükmesi, ayakkabılarının çok büyük, ayak bileğinin ise yok denecek kadar ince olması takipçileri arasında tartışmaya neden oldu.

Serenay Sarıkaya paylaştı sosyal medya ikiye bölündü olay oldu


Sarıkaya'nın ayna karşısındaki çekildiği pozundaki tuhaflıkları photoshop sanan bazı sosyal medya kullanıcıları Sarıkaya'ya 'Sen de mi?' gibi yorumlar yapmaya başlayınca fotoğraftaki tuhaflığın aynadan kaynaklandığını fark eden takipçileri uyardı.

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