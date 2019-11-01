Müslüm Gürses ile Muhterem Nur'un filmlere konu olacak hikayesi: Büyük aşklar nefretle başlar
Müslüm Gürses, sanatındaki zarafeti özel hayatına da yansıtabilen nadir insanlardan... Sadece şarkıları değil, Muhterem Nur ile yaşadıkları 30 yılı devirmiş büyük aşkları da efsanevi. Tanıştıklarında Muhterem Nur 41 yaşındaydı ve kariyerinin en devrik dönemini yaşıyordu. Pek yeteneği olmamasına rağmen geçim sıkıntısından dolayı şarkıcılık ve dansözlüğe de başlamıştı. Oysa kendisi bir sinema oyuncusuydu. Müslüm Gürses ise kariyerinin en parlak dönemindeydi ve birçok hayranı vardı. İşte Müslüm Gürses ile Muhterem Nur'un tanışma hikayesi...
01.11.2019 12:28
- Son Güncelleme: 01.11.2019 12:28
BENSU SORAL VE EŞİ HAKAN BAŞ
Hakan Baş, kendisini oynadığı bir dizide görüyor ve oldukça etkileniyor. Sahibi olduğu bir alışveriş sitesinden ona hediye gönderiyor. Bensu ise sadece Instagram hesabından teşekkür etmekle kalıyor ancak Hakan Baş, pes etmiyor ve sonunda 2015'te mutlu bir ilişkiye yelken açıyorlar.
HANDE SORAL VE EŞİ İSMAİL DEMİRCİ
Oyuncu Hande Soral ile İsmail Demirci, 15 Ekim'de evlendi. Hande Soral tanışma hikayesini anlattı, "Eşini tanımak istiyorsan önce tatile git derler. Biz birbirimizi 2015 yazında Bodrum tatilinde tanıdık, 15 gün sonra sevgili olduk. Sonra hiç ayrılmadık" dedi. İsmail Demirci ise, "Evlilik teklif edince duygulanıp ağlar diye düşündüm. Ama Hande kahkaha ile güldü" dedi.
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