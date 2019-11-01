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Müslüm Gürses ile Muhterem Nur'un filmlere konu olacak hikayesi: Büyük aşklar nefretle başlar

Müslüm Gürses, sanatındaki zarafeti özel hayatına da yansıtabilen nadir insanlardan... Sadece şarkıları değil, Muhterem Nur ile yaşadıkları 30 yılı devirmiş büyük aşkları da efsanevi. Tanıştıklarında Muhterem Nur 41 yaşındaydı ve kariyerinin en devrik dönemini yaşıyordu. Pek yeteneği olmamasına rağmen geçim sıkıntısından dolayı şarkıcılık ve dansözlüğe de başlamıştı. Oysa kendisi bir sinema oyuncusuydu. Müslüm Gürses ise kariyerinin en parlak dönemindeydi ve birçok hayranı vardı. İşte Müslüm Gürses ile Muhterem Nur'un tanışma hikayesi...

01.11.2019 12:28 - Son Güncelleme: 01.11.2019 12:28
Müslüm Gürses ile Muhterem Nur'un filmlere konu olacak hikayesi: Büyük aşklar nefretle başlar

Müslüm Gürses ile Muhterem Nur'un dillere destan aşkının detaylarını öğrenmeye hazır mısınız? 3 Mart 2013 yılında hayatını kaybeden Müslüm Gürses, Muhterem Nur ile 1986 yılında dünyaevine girmişti. Peki nasıl tanıştılar? İşte ünlülerin tanışma hikayesi...

Müslüm Gürses ile Muhterem Nur'un filmlere konu olacak hikayesi: Büyük aşklar nefretle başlar

BENSU SORAL VE EŞİ HAKAN BAŞ

Hakan Baş, kendisini oynadığı bir dizide görüyor ve oldukça etkileniyor. Sahibi olduğu bir alışveriş sitesinden ona hediye gönderiyor. Bensu ise sadece Instagram hesabından teşekkür etmekle kalıyor ancak Hakan Baş, pes etmiyor ve sonunda 2015'te mutlu bir ilişkiye yelken açıyorlar.

Müslüm Gürses ile Muhterem Nur'un filmlere konu olacak hikayesi: Büyük aşklar nefretle başlar

HANDE SORAL VE EŞİ İSMAİL DEMİRCİ

Oyuncu Hande Soral ile İsmail Demirci, 15 Ekim'de evlendi. Hande Soral tanışma hikayesini anlattı, "Eşini tanımak istiyorsan önce tatile git derler. Biz birbirimizi 2015 yazında Bodrum tatilinde tanıdık, 15 gün sonra sevgili olduk. Sonra hiç ayrılmadık" dedi. İsmail Demirci ise, "Evlilik teklif edince duygulanıp ağlar diye düşündüm. Ama Hande kahkaha ile güldü" dedi.

Müslüm Gürses ile Muhterem Nur'un filmlere konu olacak hikayesi: Büyük aşklar nefretle başlar

ARZUM ONAN VE MEHMET ASLANTUĞ

1993 yılında Detay Film'i kuruyor Mehmet Aslantuğ. 1994 yılında da 1993 Türkiye Güzeli Arzum Onan'a telefon açıyor ve iş teklifinde bulunuyor.

Müslüm Gürses ile Muhterem Nur'un filmlere konu olacak hikayesi: Büyük aşklar nefretle başlar

Mehmet Aslantuğ tanışmalarından iki gün sonra kendisinden 12 yaş küçük olan Arzum Onan'a evlenme teklif ediyor! Ardından da 1996 yılında evleniyorlar.

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