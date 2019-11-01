Ebru Polat'tan gündeme bomba gibi düşen itiraf: Kadir İnanır benim öz amcam olabilir...
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, katıldığı bir canlı yayında öyle bir açıklama yaptı ki gündeme bomba gibi düştü... Kadir İnanır'ın öz amcası olabileceğini söyleyen Ebru Polat 'Bana çapkın değil de, tatlı tatlı bakıyor' dedi. İşte Ebru Polat'ın ortalığı sallayan o açıklamaları.
01.11.2019 15:59
- Son Güncelleme: 01.11.2019 16:12
Ebru Polat, 2. Sayfa programına konuk oldu. "İlk defa böyle bir şey söylüyorum" diyen Polat, Kadir İnanır'ın öz amcası olabileceğini söyledi.
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