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Ebru Polat'tan gündeme bomba gibi düşen itiraf: Kadir İnanır benim öz amcam olabilir...

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, katıldığı bir canlı yayında öyle bir açıklama yaptı ki gündeme bomba gibi düştü... Kadir İnanır'ın öz amcası olabileceğini söyleyen Ebru Polat 'Bana çapkın değil de, tatlı tatlı bakıyor' dedi. İşte Ebru Polat'ın ortalığı sallayan o açıklamaları.

01.11.2019 15:59 - Son Güncelleme: 01.11.2019 16:12
Ebru Polat'tan gündeme bomba gibi düşen itiraf: Kadir İnanır benim öz amcam olabilir...

Ebru Polat, 2. Sayfa programına konuk oldu. "İlk defa böyle bir şey söylüyorum" diyen Polat, Kadir İnanır'ın öz amcası olabileceğini söyledi.

KADİR İNANIR BENİM ÖZ AMCAM OLABİLİR

Ebru Polat'tan gündeme bomba gibi düşen itiraf: Kadir İnanır benim öz amcam olabilir...

"KADİR İNANIR AMCAM OLABİLİR"

Dobra açıklamalarıyla her fırsatta gündeme gelen Ebru Polat, canlı yayında Kadir İnanır'la ilgili bir haberi izledikten sonra bombayı patlattı. İnanır ile akraba olabileceğini söyleyen Polat şunları söyledi:

Ebru Polat'tan gündeme bomba gibi düşen itiraf: Kadir İnanır benim öz amcam olabilir...

"Babaannem eşiyle sorun yaşadığı için 3 çocuğunu yurda bırakmış. Sonra eve çıkıp durumunu düzelttiğinde çocuklarını geri almak istemiş ancak en büyük çocuğunu evlatlık vermişler. Kadir İnanır'la babam inanılmaz benziyor. Babaannem yıllarca 'Kadir İnanır senin amcan' diye öğretti bana."

Ebru Polat'tan gündeme bomba gibi düşen itiraf: Kadir İnanır benim öz amcam olabilir...

"12 YILDIR İLK DEFA SÖYLÜYORUM"

"Kadir İnanır'ı uzaktan gördüğümde bana çapkın değil de çok tatlı bakıyor. Adamın içine mi doğuyor bilmiyorum. 12 yıldır bu işi yapıyorum ilk defa böyle bir şey söylüyorum. Amcam mı acaba diye çok merak ediyorum."

Ebru Polat'tan gündeme bomba gibi düşen itiraf: Kadir İnanır benim öz amcam olabilir...

Şimdi Kadir İnanır'ın Ebru Polat'a ne yanıt vereceğini merak ediyor.

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