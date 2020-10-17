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Serenay Sarıkaya o soruyu duyunca... Serenay Sarıkaya estetik yaptırdı mı yaptırmadı mı?

Son dönemin en popüler isimlerinden birisi hiç kuşkusuz Serenay Sarıkaya... Cem Yılmaz ile yaşadığı aştan, giydiğine, taktığı takılardan Instagram paylaşımlarına kadar her şeyi yakın markajda olan 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz günlerde taktırdığı silikonlarının patlamasıyla gecenin bir vakti soluğu Maslak'taki özel bir hastanede aldığı ve estetik ameliyatı olduğu, hastane kaydını da sahte bir isimle yaptığı iddia edilmişti. Serenay Sarıkaya, önceki gün Nişantaşı'nda bir estetik merkezinden çıkarken görüntülendi. Sarıkaya, 'estetik' sorularını duyunca hızlıca uzaklaştı.

17.10.2020 09:23 - Son Güncelleme: 17.10.2020 09:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





