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Serenay Sarıkaya o soruyu duyunca... Serenay Sarıkaya estetik yaptırdı mı yaptırmadı mı?

Son dönemin en popüler isimlerinden birisi hiç kuşkusuz Serenay Sarıkaya... Cem Yılmaz ile yaşadığı aştan, giydiğine, taktığı takılardan Instagram paylaşımlarına kadar her şeyi yakın markajda olan 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz günlerde taktırdığı silikonlarının patlamasıyla gecenin bir vakti soluğu Maslak'taki özel bir hastanede aldığı ve estetik ameliyatı olduğu, hastane kaydını da sahte bir isimle yaptığı iddia edilmişti. Serenay Sarıkaya, önceki gün Nişantaşı'nda bir estetik merkezinden çıkarken görüntülendi. Sarıkaya, 'estetik' sorularını duyunca hızlıca uzaklaştı.

17.10.2020 09:23 - Son Güncelleme: 17.10.2020 09:23
Serenay Sarıkaya o soruyu duyunca... Serenay Sarıkaya estetik yaptırdı mı yaptırmadı mı?

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Maslak'taki özel bir hastanede estetik ameliyatı olduğu, hastane kaydını da sahte bir isimle yaptığı iddia edilmişti.

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Serenay Sarıkaya o soruyu duyunca... Serenay Sarıkaya estetik yaptırdı mı yaptırmadı mı?

Sarıkaya'nın operasyon nedeniyle bir gece kaldığı hastanenin başhekiminden, Sarıkaya'nın ismini değiştirmeden ameliyat olduğu açıklaması gelmişti.

Serenay Sarıkaya o soruyu duyunca... Serenay Sarıkaya estetik yaptırdı mı yaptırmadı mı?

Nişantaşı'ndaki estetik merkezinden çıktıktan sonra apar topar hızlıca aracına binen oyuncuya "Estetik için mi geldiniz?" sorusu yöneltildi.

Serenay Sarıkaya o soruyu duyunca... Serenay Sarıkaya estetik yaptırdı mı yaptırmadı mı?

Bu konular hakkında konuşmacağını söyleyen Sarıkaya, "Acelem var, lütfen daha sonra konuşalım" diyerek aracı ile oradan ayrıldı.

Serenay Sarıkaya o soruyu duyunca... Serenay Sarıkaya estetik yaptırdı mı yaptırmadı mı?

SİZ ONU BİR DE BÖYLE GÖRÜN

Magazin dünyasının en konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, yıllar öncesine ait fotoğraflarıyla şaşırttı.

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