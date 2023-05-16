Serenay Sarıkaya, Nurgül Yeşilçay, Melis Sezen, Hande Erçel, Beren Saat... Ünlülerin ayakları olay oldu görenler şaşkına döndü: "40 numaramı o?"
Serenay Sarıkaya, Nurgül Yeşilçay, Melis Sezen, Hande Erçel, Beren Saat... Ünlülerin ayakları olay oldu, sosyal medya çalkalandı. Serenay Sarıkaya'nın ayaklarıyla başlayan 'Hangi ayak daha olay' tartışması Nurgül Yeşilçay ile son buldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin ayak numaraları...
16.05.2023 10:26 - Son Güncelleme: 16.05.2023 10:51
Serenay Sarıkaya, Nurgül Yeşilçay, Melis Sezen, Hande Erçel, Beren Saat... Ünlülerin ayakları olay oldu görenler şaşkına döndü.
Beren Saat'in ayakları Aşk-ı Memnu dizisiyle gündeme geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Beren Saatin ayağında 6 parmak saydı.