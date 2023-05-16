Vav TV İzle
Haberler Magazin Serenay Sarıkaya, Nurgül Yeşilçay, Melis Sezen, Hande Erçel, Beren Saat... Ünlülerin ayakları olay oldu görenler şaşkına döndü: "40 numaramı o?"

Serenay Sarıkaya, Nurgül Yeşilçay, Melis Sezen, Hande Erçel, Beren Saat... Ünlülerin ayakları olay oldu görenler şaşkına döndü: "40 numaramı o?"

Serenay Sarıkaya, Nurgül Yeşilçay, Melis Sezen, Hande Erçel, Beren Saat... Ünlülerin ayakları olay oldu, sosyal medya çalkalandı. Serenay Sarıkaya'nın ayaklarıyla başlayan 'Hangi ayak daha olay' tartışması Nurgül Yeşilçay ile son buldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin ayak numaraları...

16.05.2023 10:26 - Son Güncelleme: 16.05.2023 10:51
Serenay Sarıkaya, Nurgül Yeşilçay, Melis Sezen, Hande Erçel, Beren Saat... Ünlülerin ayakları olay oldu görenler şaşkına döndü: 40 numaramı o?

Serenay Sarıkaya, Nurgül Yeşilçay, Melis Sezen, Hande Erçel, Beren Saat... Ünlülerin ayakları olay oldu görenler şaşkına döndü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serenay Sarıkaya, Nurgül Yeşilçay, Melis Sezen, Hande Erçel, Beren Saat... Ünlülerin ayakları olay oldu görenler şaşkına döndü: 40 numaramı o?

Melis Sezen'in ayaklarını görenler, "40 numaramı o?" yorumları yaptı.

Serenay Sarıkaya, Nurgül Yeşilçay, Melis Sezen, Hande Erçel, Beren Saat... Ünlülerin ayakları olay oldu görenler şaşkına döndü: 40 numaramı o?

Beren Saat'in ayakları Aşk-ı Memnu dizisiyle gündeme geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Beren Saatin ayağında 6 parmak saydı.

Serenay Sarıkaya, Nurgül Yeşilçay, Melis Sezen, Hande Erçel, Beren Saat... Ünlülerin ayakları olay oldu görenler şaşkına döndü: 40 numaramı o?

Nurgül Yeşilçay'ın ayakları kısa sürede gündem oldu.

Serenay Sarıkaya, Nurgül Yeşilçay, Melis Sezen, Hande Erçel, Beren Saat... Ünlülerin ayakları olay oldu görenler şaşkına döndü: 40 numaramı o?

Zaman zaman magazin gündeminde yer alan Serenay Sarıkaya'ya, "Ayaklar palet" yorumları yapılıyor.

SON DAKİKA