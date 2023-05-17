Hakan Sabancı'nın VIP aracıyla oy kullanmaya giden Hande Erçel'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı! Hande tepeden tırnağa lüks
Hande Erçel'e sevgilisi Hakan Sabancı'dan araba jesti geldi. Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Karış karış dünyayı gezen çiftin attığı her adım olay yaratıyor. 14 Mayıs'ta oy vermeye sevgilisinin VIP aracıyla giden Hande Erçel'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı. İşte detaylar...
17.05.2023 08:24 - Son Güncelleme: 17.05.2023 08:25
Aşkları doludizgin devam eden çiftten Hande Erçel, 14 Mayıs günü TED İstanbul Koleji'ne gelip oyunu kullandı.