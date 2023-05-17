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Haberler Magazin Hakan Sabancı'nın VIP aracıyla oy kullanmaya giden Hande Erçel'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı! Hande tepeden tırnağa lüks

Hakan Sabancı'nın VIP aracıyla oy kullanmaya giden Hande Erçel'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı! Hande tepeden tırnağa lüks

Hande Erçel'e sevgilisi Hakan Sabancı'dan araba jesti geldi. Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Karış karış dünyayı gezen çiftin attığı her adım olay yaratıyor. 14 Mayıs'ta oy vermeye sevgilisinin VIP aracıyla giden Hande Erçel'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı. İşte detaylar...

17.05.2023 08:24 - Son Güncelleme: 17.05.2023 08:25
Hakan Sabancı’nın VIP aracıyla oy kullanmaya giden Hande Erçel’in çantasının fiyatı dudak uçuklattı! Hande tepeden tırnağa lüks

Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti attıkları her adımla gündem yaratmaya devam ediyor.

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Hakan Sabancı’nın VIP aracıyla oy kullanmaya giden Hande Erçel’in çantasının fiyatı dudak uçuklattı! Hande tepeden tırnağa lüks

Aşkları doludizgin devam eden çiftten Hande Erçel, 14 Mayıs günü TED İstanbul Koleji'ne gelip oyunu kullandı.

Hakan Sabancı’nın VIP aracıyla oy kullanmaya giden Hande Erçel’in çantasının fiyatı dudak uçuklattı! Hande tepeden tırnağa lüks

Erçel'in, sevgilisi Hakan Sabancı'nın VIP aracıyla oy vermeye gelmesi dikkatlerden kaçmazken günler sonra başka bir detay ortaya çıktı.

Hakan Sabancı’nın VIP aracıyla oy kullanmaya giden Hande Erçel’in çantasının fiyatı dudak uçuklattı! Hande tepeden tırnağa lüks

Seçim günü ünlülerin kombinleri de dikkat çekmişti.

Hakan Sabancı’nın VIP aracıyla oy kullanmaya giden Hande Erçel’in çantasının fiyatı dudak uçuklattı! Hande tepeden tırnağa lüks

Bu isimlerden biri de Hande Erçel'di.

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