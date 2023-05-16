Gülşah Saraçoğlu ile Mahsun Kırmızıgül dudak dudağa ifşalandı! Kuliste basıldılar akıllara Deha Bilimlier ile 'yasak aşk' olayı geldi: "Sarı sarı kimin yarı?"
Gülşah Saraçoğlu ile Mahsun Kırmızıgül dudak dudağa ifşalandı! Kuliste basıldılar akıllara Deha Bilimlier ile 'yasak aşk' olayı geldi. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk haberi çok konuşulacak! Bir magazin programında ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün öpüşürken yakalandığı iddia edildi. Gülşah Saraçoğlu 2 yıl önce de evli şarkıcı Deha Bilimlier ile aynı şekilde anılmıştı... İşte bomba görüntüler ve detaylar...
16.05.2023 11:05 - Son Güncelleme: 16.05.2023 11:36
"SARI SARI KİMİN YARI?"
Gülşah Saraçoğlu ile Mahsun Kırmızıgül dudak dudağa ifşalandı! Kuliste basıldılar akıllara Deha Bilimlier ile 'yasak aşk' olayı geldi.
Geçtiğimiz yıllarda adı yasak aşk skandalına karışan Gülşah Saraçoğlu bu kez de Mahsun Kırmızıgül'le anıldı.
Bir magazin progamında Gülşah Saraçoğlu ile Mahsun Kırmızıgül'ün öpüşürken ifşalandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
2016 yılında evlenen Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay ihanet iddialarıyla gündeme gelmiş ve ardından ikili tek celsede boşanmıştı.