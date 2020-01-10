Serenay Sarıkaya nerede oturuyor? İşte Serenay'ın ultra lüks evi
Serenay Sarıkaya şüphesiz ki son dönemin en çok konuşulan ünlüleri arasında başta geliyor. Alice Harikalar Diyarında müzikali ile epey yoğun bir çalışma dönemine giren 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya şu sıralar özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Başarılı oyuncunun adı son dönemde Cem Yılmaz ile aşk dedikodularına karışsa da o hakkında çıkan dedikodularapek aldırış etmiyor. Genç oyuncu Serenay'ın özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. En çok merak edilen ise Serenay Sarıkaya'nın nerede oturduğu oldu. İşte Serenay Sarıkaya'nın ultra lüks evi...
Güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Serenay Sarıkaya, aşk dedikoduları ile gündemden düşmüyor. Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya'nın evi merak konusu oldu. Serenay Sarıkaya nerede oturuyor? İşte Serenay'ın yoğun iş temposu nedeniyle kendisine kolaylık sağlamak adına taşındığı evi...
CEM Yılmaz'ın 1.5 yıl aşk yaşadığı Defne Samyeli'den, Serenay Sarıkaya ile yakınlaştığı için ayrıldığı öne sürülmüştü. Daha önce bu iddiayı yalanlayan Cem Yılmaz, "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına katıldı. Zorlu PSM'de çekilen programın YouTube'da yayınlanmasının ardından ilginç bir iddia daha ortaya atıldı. Çekimleri 27 Aralık'ta yapılan programı Serenay Sarıkaya'nın da stüdyoda izlediği, Cem Yılmaz'ın yayının ardından Zorlu PSM'den güzel oyuncuyla birlikte ayrıldığı öne sürüldü.
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