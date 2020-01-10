Serenay Sarıkaya nerede oturuyor? İşte Serenay'ın ultra lüks evi

Serenay Sarıkaya şüphesiz ki son dönemin en çok konuşulan ünlüleri arasında başta geliyor. Alice Harikalar Diyarında müzikali ile epey yoğun bir çalışma dönemine giren 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya şu sıralar özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Başarılı oyuncunun adı son dönemde Cem Yılmaz ile aşk dedikodularına karışsa da o hakkında çıkan dedikodularapek aldırış etmiyor. Genç oyuncu Serenay'ın özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. En çok merak edilen ise Serenay Sarıkaya'nın nerede oturduğu oldu. İşte Serenay Sarıkaya'nın ultra lüks evi...