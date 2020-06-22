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Murat Başoğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi! Skandal ilişkinin ardından...

Murat Başoğlu, Bodrum'da öz yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz bir şekilde görüntülenmiş ve bu skandalın ardından hem 14 yıllık eşi Hande Bermek tarafından terk edilmişti hem de kamuoyunun tepkisini çekmişti. Son olarak geçtiğimiz yıl ünlü futbolcu Ali Turan'dan iki yıl önce boşanan Rana Altuntaş ile fotoğrafları ortaya çıkan Murat Başoğlu, bu kez de yeni sevgilisi ile Bodrum'da yakalandı.

22.06.2020 09:46 - Son Güncelleme: 22.06.2020 09:58
Murat Başoğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi! Skandal ilişkinin ardından...

Bodrum'da öz yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz bir şekilde görüntülenen Murat Başoğlu, patlak veren bu skandalın ardından hem 14 yıllık eşi Hande Bermek tarafından terk edilmişti hem de kamuoyunun tepkisini çekmişti.

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Murat Başoğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi! Skandal ilişkinin ardından...

O günden beri Bodrum'da inziva hayatı yaşayan 52 yaşındaki sunucu, üç yıldır İstanbul'a gelmemişti.

Murat Başoğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi! Skandal ilişkinin ardından...

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; hakkında 'hayasızca davranışta' bulunmak suçundan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açılan Murat Başoğlu, önceki gün yeni sevgilisiyle birlikte Bodrum'daydı.
Midtown AVM'ye gelen sevgililer, evleri için alışveriş yaptı.

Murat Başoğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi! Skandal ilişkinin ardından...

Gizemli sevgilisiyle el ele reyonlarda dolaşan ve alışveriş yapan Başoğlu'nun, keyfinin yerinde olduğu gözlerden kaçmadı.

Murat Başoğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi! Skandal ilişkinin ardından...

Yaklaşık üç yıl önce öz yeğeni Burcu Karadayı ile yaşadığı aşkla olay olan, ardından eşi Hande Bermek'ten boşanan Murat Başoğlu, geçtiğimiz yıl yeni bir skandala daha imza atmıştı.

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