Murat Başoğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi! Skandal ilişkinin ardından...
Murat Başoğlu, Bodrum'da öz yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz bir şekilde görüntülenmiş ve bu skandalın ardından hem 14 yıllık eşi Hande Bermek tarafından terk edilmişti hem de kamuoyunun tepkisini çekmişti. Son olarak geçtiğimiz yıl ünlü futbolcu Ali Turan'dan iki yıl önce boşanan Rana Altuntaş ile fotoğrafları ortaya çıkan Murat Başoğlu, bu kez de yeni sevgilisi ile Bodrum'da yakalandı.
22.06.2020 09:46
- Son Güncelleme: 22.06.2020 09:58
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