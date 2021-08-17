Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisiyle paylaştı! Hande Erçel’in cüretkar pozlarını bir çırpıda unutturdu sosyal medya sallandı
Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisi paylaştı! Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından Bodrum'a giden Hande Erçel, burada kırmızı mayosu ile verdiği pozlarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Erçel'in tepki çeken pozlarının ardından Serenay Sarıkaya, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sarıkaya, kırmızı bikinisi ile verdiği pozları art arda yayınladı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı, Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin'in yeni aşkı Hande Erçel'e gönderme olarak yorumlandı. Sarıkaya'nın paylaşımına "Gerçek kırmızı nasıl giyilir görsünler demiş gibi", "Hande'ye diss mi bu?" yorumları yapıldı. İşte Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyayı sallayan paylaşımı...
17.08.2021 18:28
- Son Güncelleme: 18.08.2021 16:22
Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından Bodrum'a giden Hande Erçel, burada kırmızı mayosu ile verdiği pozlarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Hande Erçel'in tepki çeken pozlarının ardından Serenay Sarıkaya'nın yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.
Ünlü oyuncunun bu paylaşımı, Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin'in yeni aşkı Hande Erçel'e gönderme olarak yorumlandı.
Serenay Sarıkaya'ya "Gerçek kırmızı nasıl giyilir görsünler demiş gibi, body faciasından sonra", "Hande'ye diss mi bu?" gibi yorumlar yapıldı.