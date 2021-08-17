Britney Spears çıplak pozlarına gelen tepkilere üstsüz fotoğraflarla karşılık verdi! Bikini altıyla poz verdi o paylaşımı olay oldu
Britney Spears'ın kendisini eleştirenlere üstsüz fotoğraflarla karşılık verdi! Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, babası James Parnell Spears'ın vasilikten vazgeçeceğini açıkladıktan sonra özgürlüğüne kavuşmak için gün saymaya başladı. Dava süreci boyunca peş peşe Instagram hesabından çıplak fotoğraflar paylaşan Spears, kendisine yöneltilen eleştirilere üstsüz pozlarıyla karşılık verdi. Şarkıcının pozları, kısa sürede sosyal medyaya damga vuruken açıklaması olay oldu. İşte Britney Spears'ın o paylaşımı...
17.08.2021 17:59
- Son Güncelleme: 17.08.2021 17:59
Jamie Spears'a karşı vasilik mücadelesi veren ve "Hayatımı geri istiyorum" diyen Britney Spears, babasının vasilikten vazgeçeceğinin açıklamasının ardından özgürlüğüne kavuşmak için gün saymaya başladı.
Ancak Britney Spears, dava sürecinde art arda yayınladığı çıplak fotoğraflarla hakkında çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmasına neden oldu.
Bir hafta içinde peş peşe dört defa çıplak fotoğrafını paylaşan Britney Spears'ın hayranları, sosyal medya üzerinden sanatçı hakkında endişelerini dile getirdi.
Britney Spears'ın çıplak fotoğrafları hakkında bazı kesimler hamile olduğunu iddia ederken, bazıları ise şarkıcının göğüslerini yaptırdığını iddia etti.