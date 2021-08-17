Aybüke Pusat bikinisi ile çalılıklarda poz verdi gören dönüp bir daha baktı! Mayosuyla amuda kalkan Aybüke yine çok konuşuldu
Aybüke Pusat bikinisi ile çalılıklarda poz verdi gören dönüp bir daha baktı! Bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçen ünlü oyuncu Aybüke Pusat, geçen günlerde mayosuyla amuda kalkarak verdiği bir pozu Instagram'da paylaşmıştı. Pusat'ın iddialı paylaşımı uzun süre gündem olurken ünlü oyuncudan dikkat çeken bir poz daha geldi. Pusat, yaldızlı bikinisi ile çalılıklarda verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, bu paylaşımıyla yine gündem olmayı başardı. İşte Aybüke Pusat'ın çok konuşulan o pozu...
17.08.2021 18:57
- Son Güncelleme: 17.08.2021 23:47
Medcezir adlı diziyle ismini duyuran Aybüke Pusat, bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçti.