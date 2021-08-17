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Haberler Magazin Aybüke Pusat bikinisi ile çalılıklarda poz verdi gören dönüp bir daha baktı! Mayosuyla amuda kalkan Aybüke yine çok konuşuldu

Aybüke Pusat bikinisi ile çalılıklarda poz verdi gören dönüp bir daha baktı! Mayosuyla amuda kalkan Aybüke yine çok konuşuldu

Aybüke Pusat bikinisi ile çalılıklarda poz verdi gören dönüp bir daha baktı! Bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçen ünlü oyuncu Aybüke Pusat, geçen günlerde mayosuyla amuda kalkarak verdiği bir pozu Instagram'da paylaşmıştı. Pusat'ın iddialı paylaşımı uzun süre gündem olurken ünlü oyuncudan dikkat çeken bir poz daha geldi. Pusat, yaldızlı bikinisi ile çalılıklarda verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, bu paylaşımıyla yine gündem olmayı başardı. İşte Aybüke Pusat'ın çok konuşulan o pozu...

17.08.2021 18:57 - Son Güncelleme: 17.08.2021 23:47
Aybüke Pusat bikinisi ile çalılıklarda poz verdi gören dönüp bir daha baktı! Mayosuyla amuda kalkan Aybüke yine çok konuşuldu

Medcezir adlı diziyle ismini duyuran Aybüke Pusat, bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçti.

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Aybüke Pusat bikinisi ile çalılıklarda poz verdi gören dönüp bir daha baktı! Mayosuyla amuda kalkan Aybüke yine çok konuşuldu

Dergi çekiminde mavi mayosu ile amuda kalkan Pusat, o kareyi Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Pusat'ın paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Aybüke Pusat bikinisi ile çalılıklarda poz verdi gören dönüp bir daha baktı! Mayosuyla amuda kalkan Aybüke yine çok konuşuldu

Ünlü oyuncu, çok konuşulan pozunun ardından dikkat çeken bir paylaşımda daha bulundu.

Aybüke Pusat bikinisi ile çalılıklarda poz verdi gören dönüp bir daha baktı! Mayosuyla amuda kalkan Aybüke yine çok konuşuldu

Pusat, yaldızlı bikinisi ile çalılıklarda verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

Aybüke Pusat bikinisi ile çalılıklarda poz verdi gören dönüp bir daha baktı! Mayosuyla amuda kalkan Aybüke yine çok konuşuldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, birçok Instagram sayfası tarafından paylaşılarak hızla yayıldı.

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