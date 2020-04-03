Serenay Sarıkaya 'İyi geldi bana' dedi hayranları şoke oldu! 'Aynı annesi olmuş'
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile birlikte corona günlerini evde geçiriyor. Kendisinden 18 yaş büyük sevgilisi Cem Yılmaz'ın evinde karantinada olan Sarıkaya, uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabından, "2016 yılında yapmışız bu çekimi. Yıllar geçip gitmiş şimdi şu kara günler geçmiyor... Dilerim hepimiz kendimize, yaşadığımız çevreye ve hatta başkalarına da dair çok kıymetli keşifler ve farkındalıklarla çıkarız bu dönemden. Dilerim her şey yeniden güzel olur. Bunu ancak hep birlikte başarabiliriz... Sizlerin isteği üzerine bu çekimi yeniden hatırlamak iyi geldi bana... Sevgi ve sağlık ile kalın..." notuyla çekilmiş fotoğraflarını paylaştı, hayranları şaşırdı. Fotoğrafta annesi Ümran Seyhan'a benzetilen Serenay Sarıkaya'ya yorum ve beğeni yağdı. İşte son paylaşımıyla adından söz ettiren oyuncu Serenay Sarıkaya ve annesi Ümran Seyhan...
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın, genç oyuncunun oynayacağı Bergen karakteri üzerinde birlikte çalıştıkları konuşulmuştu. Serenay Sarıkaya bir sürpriz yaptı ve takipçilerine yeni bir paylaşımda bulundu. Sarıkaya, "2016 yılında yapmışız bu çekimi. Yıllar geçip gitmiş şimdi şu kara günler geçmiyor... Dilerim hepimiz kendimize, yaşadığımız çevreye ve hatta başkalarına da dair çok kıymetli keşifler ve farkındalıklarla çıkarız bu dönemden. Dilerim her şey yeniden güzel olur. Bunu ancak hep birlikte başarabiliriz... Sizlerin isteği üzerine bu çekimi yeniden hatırlamak iyi geldi bana... Sevgi ve sağlık ile kalın..." notuyla yaptığı paylaşımda annesine benzerliği ile dikkat çekti... İşte Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı sonrası merak edilen annesi Ümran Sarıkaya ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...