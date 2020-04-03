Serenay Sarıkaya 'İyi geldi bana' dedi hayranları şoke oldu! 'Aynı annesi olmuş'

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın, genç oyuncunun oynayacağı Bergen karakteri üzerinde birlikte çalıştıkları konuşulmuştu. Serenay Sarıkaya bir sürpriz yaptı ve takipçilerine yeni bir paylaşımda bulundu. Sarıkaya, "2016 yılında yapmışız bu çekimi. Yıllar geçip gitmiş şimdi şu kara günler geçmiyor... Dilerim hepimiz kendimize, yaşadığımız çevreye ve hatta başkalarına da dair çok kıymetli keşifler ve farkındalıklarla çıkarız bu dönemden. Dilerim her şey yeniden güzel olur. Bunu ancak hep birlikte başarabiliriz... Sizlerin isteği üzerine bu çekimi yeniden hatırlamak iyi geldi bana... Sevgi ve sağlık ile kalın..." notuyla yaptığı paylaşımda annesine benzerliği ile dikkat çekti... İşte Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı sonrası merak edilen annesi Ümran Sarıkaya ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...