Serenay Sarıkaya iskelede mayosuyla boylu boyunca poz verdi sosyal medya alev aldı! Serenay ne yapıyorsa olay

EZGİ MOLA SESSİZ KALAMADI

Bir dönem Serenay Sarıkaya ile aynı projede yer alan oyuncu Ezgi Mola, fotoğrafa sessiz kalamadı. Her fırsatta Sarıkaya'ya olan sevgisini gösteren Mola, bu fotoğrafa da "Güneşi gülüşüne nasıl" yazdı.