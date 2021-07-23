Serenay Sarıkaya iskelede mayosuyla boylu boyunca poz verdi sosyal medya alev aldı! Serenay ne yapıyorsa olay
Son yılların en popüler isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gerekse yaşadığı aşklarla magazin gündeminde kendisine yer bulmaya devam ediyor. Son olarak adı Haldun Demirhisar'la anılan 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı.Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından Ege tatilinde çektirdiği bir mayolu pozunu paylaştı. Sarıkaya'nın iskelede çektirdiği siyah mayolu pozu beğeni yağmuruna tutuluyor.
23.07.2021 13:01
- Son Güncelleme: 23.07.2021 13:01
Hem özel hayatı hem sosyal medya paylaşımlarıyla adında söz ettiren Serenay Sarıkaya, tatil pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
"GÜZEL GÜN"
Instagram'da 9.1 milyon takipçisi olan Serenay Sarıkaya, paylaşımına; "Güzel gün" yazarak; güneş emojisi koydu. Oyuncunun paylaşımına; kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
EZGİ MOLA SESSİZ KALAMADI
Bir dönem Serenay Sarıkaya ile aynı projede yer alan oyuncu Ezgi Mola, fotoğrafa sessiz kalamadı. Her fırsatta Sarıkaya'ya olan sevgisini gösteren Mola, bu fotoğrafa da "Güneşi gülüşüne nasıl" yazdı.