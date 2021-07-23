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Serenay Sarıkaya iskelede mayosuyla boylu boyunca poz verdi sosyal medya alev aldı! Serenay ne yapıyorsa olay

Son yılların en popüler isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gerekse yaşadığı aşklarla magazin gündeminde kendisine yer bulmaya devam ediyor. Son olarak adı Haldun Demirhisar'la anılan 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı.Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından Ege tatilinde çektirdiği bir mayolu pozunu paylaştı. Sarıkaya'nın iskelede çektirdiği siyah mayolu pozu beğeni yağmuruna tutuluyor.

23.07.2021 13:01 - Son Güncelleme: 23.07.2021 13:01
Serenay Sarıkaya iskelede mayosuyla boylu boyunca poz verdi sosyal medya alev aldı! Serenay ne yapıyorsa olay

Hem özel hayatı hem sosyal medya paylaşımlarıyla adında söz ettiren Serenay Sarıkaya, tatil pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serenay Sarıkaya iskelede mayosuyla boylu boyunca poz verdi sosyal medya alev aldı! Serenay ne yapıyorsa olay

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ve dijital platformda yayınlanacak olan bir projeyi kabul eden Sarıkaya, iskelede verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Serenay Sarıkaya iskelede mayosuyla boylu boyunca poz verdi sosyal medya alev aldı! Serenay ne yapıyorsa olay

"GÜZEL GÜN"
Instagram'da 9.1 milyon takipçisi olan Serenay Sarıkaya, paylaşımına; "Güzel gün" yazarak; güneş emojisi koydu. Oyuncunun paylaşımına; kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Serenay Sarıkaya iskelede mayosuyla boylu boyunca poz verdi sosyal medya alev aldı! Serenay ne yapıyorsa olay

EZGİ MOLA SESSİZ KALAMADI

Bir dönem Serenay Sarıkaya ile aynı projede yer alan oyuncu Ezgi Mola, fotoğrafa sessiz kalamadı. Her fırsatta Sarıkaya'ya olan sevgisini gösteren Mola, bu fotoğrafa da "Güneşi gülüşüne nasıl" yazdı.

Serenay Sarıkaya iskelede mayosuyla boylu boyunca poz verdi sosyal medya alev aldı! Serenay ne yapıyorsa olay

MERVE DİZDAR'LA BULUŞTU
Ardından bir hikaye paylaşan Sarıkaya, Alice Müzikali'nde birlikte rol aldığı arkadaşı Merve Dizdar'la bir araya geldiklerini duyurdu. İkiliye Ayşe Barım ve Deniz Üşümüş eşlik etti.