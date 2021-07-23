Dünyanın en yakışıklı erkekleri 2021 belli oldu! Listede hangi Türk isimler var? İşte dünyanın en yakışıklı erkekleri
Ranker'da herkesin oylamasıyla seçilen 2021 dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu. İlk 20'nin belirlendiği sonuçlar Türkiye'ye göre biraz hayal kırıklığı yaşatabilir. Daha önce başka listelerde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ olsun, Çağatay Ulusoy, Kerem Bursin gibi isimler kendilerine yer bulamazken, bakın dünyanın en yakışıklı erkeği gib seçildi. İşte herkesin merak ettiği dünyanın en yakışıklı erkekleri 2021 listesi.
23.07.2021 11:42
- Son Güncelleme: 23.07.2021 11:42