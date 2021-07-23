Vav TV İzle

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ı siz bir de şimdi görün! Ortalık karıştıran hizmetçi Ufuk Kaplan şimdilerde...

Bihter, Firdevs, Adnan Bey, Behlül, Nihal, Cemile, Katya ve diğer karakterleri... 2008 ile 2010 tarihleri arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi hala hafızalardaki tazeliğini yitirmedi. Halit Ziya Uşaklıgil'in kitabından uyarlanan Aşk-ı Memnu, Bihter isimli genç bir kadınla evlenen Adnan Bey'in, Bihter'i eve getirmesi ile başlıyor. Ardından Bihter ile Adnan Bey'in yeğeni Behlül arasında bir aşk filizleniyor. Tekrarları yayınlanan dizinin oyuncuları da merak ediliyor. Tabi yıllar onları değiştirdi. O merak edilen isimlerin başında Firdevs Yöreoğlu'nun yardımcısı Katya geliyor. Ufuk Sezgin hayat verdiği Katya karakteri, gelmiş geçmiş en sinir bozucu karakterlerden biri olabilir. İşte başta Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Sezgin olmak üzere Aşk-ı Memnu oyuncularının eski ve yeni halleri.

23.07.2021 14:52 - Son Güncelleme: 23.07.2021 14:52
Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ı siz bir de şimdi görün! Ortalık karıştıran hizmetçi Ufuk Kaplan şimdilerde...

Adını unutulmazlar arasına yazdıran Aşk-ı Memnu dizisi oyuncuları da hala hafızalarda. Aşk- ı Memnu'nun Katya'sı olarak tanımam oyuncu Ufuk Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ı siz bir de şimdi görün! Ortalık karıştıran hizmetçi Ufuk Kaplan şimdilerde...

Değişimi ile de dikkat çeken Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ı siz bir de şimdi görün! Ortalık karıştıran hizmetçi Ufuk Kaplan şimdilerde...

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda Aşk-ı Memnu oyuncuları hakkında samimi açıklamalarda bulunan Katya Ufuk Kaplan en çok merak edilen "Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in arasında dizinin çekildiği dönemde yakınlaşma olup olmadığı" sorusuna da yanıt vermişti...

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ı siz bir de şimdi görün! Ortalık karıştıran hizmetçi Ufuk Kaplan şimdilerde...

İşte Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali ve dikkat çeken açıklamaları...

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ı siz bir de şimdi görün! Ortalık karıştıran hizmetçi Ufuk Kaplan şimdilerde...

Efsane dizinin 'Katya'sı deneyimli oyuncu Ufuk Kaplan, katıldığı programda Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ arasında bir aşk yaşanmadığını söyledi.