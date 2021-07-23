Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ı siz bir de şimdi görün! Ortalık karıştıran hizmetçi Ufuk Kaplan şimdilerde...

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda Aşk-ı Memnu oyuncuları hakkında samimi açıklamalarda bulunan Katya Ufuk Kaplan en çok merak edilen "Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in arasında dizinin çekildiği dönemde yakınlaşma olup olmadığı" sorusuna da yanıt vermişti...