Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ı siz bir de şimdi görün! Ortalık karıştıran hizmetçi Ufuk Kaplan şimdilerde...
Bihter, Firdevs, Adnan Bey, Behlül, Nihal, Cemile, Katya ve diğer karakterleri... 2008 ile 2010 tarihleri arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi hala hafızalardaki tazeliğini yitirmedi. Halit Ziya Uşaklıgil'in kitabından uyarlanan Aşk-ı Memnu, Bihter isimli genç bir kadınla evlenen Adnan Bey'in, Bihter'i eve getirmesi ile başlıyor. Ardından Bihter ile Adnan Bey'in yeğeni Behlül arasında bir aşk filizleniyor. Tekrarları yayınlanan dizinin oyuncuları da merak ediliyor. Tabi yıllar onları değiştirdi. O merak edilen isimlerin başında Firdevs Yöreoğlu'nun yardımcısı Katya geliyor. Ufuk Sezgin hayat verdiği Katya karakteri, gelmiş geçmiş en sinir bozucu karakterlerden biri olabilir. İşte başta Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Sezgin olmak üzere Aşk-ı Memnu oyuncularının eski ve yeni halleri.
23.07.2021 14:52
- Son Güncelleme: 23.07.2021 14:52