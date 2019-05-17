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Mustafa Sandal'dan şaşırtan açıklama: Aşk yok oğullarım var!

Mustafa Sandal önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Bir süredir yeni aşkı Melis Sütşurup ile yaşadığı aşkla anılan Mustafa Sandal, yeni yaptırdığı dövmelerini gazetecilere gösterdi. Melis Sütşurup ile birlikteliği devam eden Mustafa Sandal dövmeleriyle ilgili gelen soruya 'Aşk yok' yanıtını vererek yine şaşırttı.

17.05.2019 13:58 - Son Güncelleme: 17.05.2019 13:58
Mustafa Sandal'dan şaşırtan açıklama: Aşk yok oğullarım var!

MUSTİ DE MODAYA UYDU!

Mustafa Sandal önceki akşam Yunan şarkıcı Antonis Remos ile Etiler Nusret'teydi. İkili, yeni bir şarkı için stüdyoya gireceklerini, onun detaylarını konuştuklarını söyledi.

Mustafa Sandal'dan şaşırtan açıklama: Aşk yok oğullarım var!

Sandal, sözlerine "Bu yaz Çeşme'de konserimiz olacak, onun da heyecanını yaşıyorum" diye devam etti.
Dövmeler tam bitmedi

Mustafa Sandal'dan şaşırtan açıklama: Aşk yok oğullarım var!

Mustafa Sandal, sohbet sırasında basın mensuplarına koluna ve bacağına yaptırdığı dövmeleri de gösterdi.

Mustafa Sandal'dan şaşırtan açıklama: Aşk yok oğullarım var!

Ünlü şarkıcı, "Aslında dövmeler tam bitmedi. Yaman'ın ve Yavuz'un doğum tarihlerini yazdırdım" dedi.

Mustafa Sandal'dan şaşırtan açıklama: Aşk yok oğullarım var!

Mustafa Sandal "Kolumda oğullarım Yaman ve Yavuz'un doğum tarihleri var. Ortadaki ise 1998'de çıkan albüm kapağına ait bir simge.

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