Mustafa Sandal'dan şaşırtan açıklama: Aşk yok oğullarım var!

Mustafa Sandal önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Bir süredir yeni aşkı Melis Sütşurup ile yaşadığı aşkla anılan Mustafa Sandal, yeni yaptırdığı dövmelerini gazetecilere gösterdi. Melis Sütşurup ile birlikteliği devam eden Mustafa Sandal dövmeleriyle ilgili gelen soruya 'Aşk yok' yanıtını vererek yine şaşırttı.

17.05.2019 13:58 - Son Güncelleme: 17.05.2019 13:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





