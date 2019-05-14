GaleriMagazin

Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy'un Ağva kaçamağı! Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın ayrılma nedeni...

Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy, 6 yıl önce birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladı ancak bu birliktelik 2 yıl sonra ayrılıkla sonlandı. Uzun zamandır Kerem Bürsin ile sevgili olan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz hafta ayrılık kararı aldıklarını açıkladı. İkilinin ayrılık kararının ardından Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy, sosyal medya hesapları üzerinden yeniden iletişime geçti. Ancak geçtiğimiz gün Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy, yanlarına iki arkadaşlarını da alıp Ağva'ya gittiler.

14.05.2019 11:00 - Son Güncelleme: 14.05.2019 11:00
Serenay Sarıkaya eski aşkı Çağatay Ulusoy ile Ağva kaçamağında! Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın ayrılma nedeni...

SERENAY SARIKAYA İLE ÇAĞATAY ULUSOY'UN AĞVA KAÇAMAĞI!

Kerem Bürsin'den geçtigimiz günlerde ayrılan Serenay Sarıkaya, iddiaya göre eski sevgilisi Çağatay Ulusoy ile görüşüyor. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen bu haberin detayları...

Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy'un Ağva kaçamağı! Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın ayrılma nedeni...

Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya ile 2013-2015 yılları arasında aynı dizide rol alıp aşk yaşamaya başlamıştı. İkili, daha sonra yollarını ayırmıştı.Kerem Bürsin'le 3,5 yıllık aşkını noktalayan Serenay Sarıkaya ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'nın eski aşkı Çağatay Ulusoy'dan şaşırtıcı bir hamle geldi.

Serenay Sarıkaya eski aşkı Çağatay Ulusoy ile Ağva kaçamağında! Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın ayrılma nedeni...

YANLIŞLIKLA BEĞENDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ!

Bugünlerde Duygu Sarışın ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa bakarken yanlışlıkla beğendi. Durumu fark eden Ulusoy, beğeniyi anında geri çekse de bu detay takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Serenay Sarıkaya eski aşkı Çağatay Ulusoy ile Ağva kaçamağında! Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın ayrılma nedeni...

SERENAY'DAN ÇAĞATAY HAMLESİ

Öte yandan Ulusoy, Serenay Sarıkaya'yı sosyal medya hesabından takip ediyor ancak güzel oyuncu, Ulusoy'u takip etmiyordu. Sarıkaya, bu gelişmenin ardından Twitter hesabından Çağatay Ulusoy'u takibe aldı.

Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy'un Ağva kaçamağı! Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın ayrılma nedeni...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından magazin gündemine bomba gibi bir iddia düştü. İddiaya göre; iki eski sevgili geçtiğimiz günlerde yanlarına birer kişi daha alarak Şile'nin biraz ilerisindeki Ağva'ya kafa dinlemeye gittiler.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Diriliş Ertuğrul dizisindan ayrılacak olan Engin Altan Düzyatan hakkında şok gerçek! Aslında...
Diriliş Ertuğrul dizisindan ayrılacak olan Engin Altan Düzyatan hakkında şok gerçek! Aslında...