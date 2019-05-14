Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy'un Ağva kaçamağı! Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın ayrılma nedeni...

Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy, 6 yıl önce birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladı ancak bu birliktelik 2 yıl sonra ayrılıkla sonlandı. Uzun zamandır Kerem Bürsin ile sevgili olan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz hafta ayrılık kararı aldıklarını açıkladı. İkilinin ayrılık kararının ardından Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy, sosyal medya hesapları üzerinden yeniden iletişime geçti. Ancak geçtiğimiz gün Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy, yanlarına iki arkadaşlarını da alıp Ağva'ya gittiler.

14.05.2019 11:00 - Son Güncelleme: 14.05.2019 11:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





