Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy'un Ağva kaçamağı! Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın ayrılma nedeni...
Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy, 6 yıl önce birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladı ancak bu birliktelik 2 yıl sonra ayrılıkla sonlandı. Uzun zamandır Kerem Bürsin ile sevgili olan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz hafta ayrılık kararı aldıklarını açıkladı. İkilinin ayrılık kararının ardından Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy, sosyal medya hesapları üzerinden yeniden iletişime geçti. Ancak geçtiğimiz gün Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy, yanlarına iki arkadaşlarını da alıp Ağva'ya gittiler.
Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya ile 2013-2015 yılları arasında aynı dizide rol alıp aşk yaşamaya başlamıştı. İkili, daha sonra yollarını ayırmıştı.Kerem Bürsin'le 3,5 yıllık aşkını noktalayan Serenay Sarıkaya ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'nın eski aşkı Çağatay Ulusoy'dan şaşırtıcı bir hamle geldi.
YANLIŞLIKLA BEĞENDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ!
Bugünlerde Duygu Sarışın ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa bakarken yanlışlıkla beğendi. Durumu fark eden Ulusoy, beğeniyi anında geri çekse de bu detay takipçilerinin gözünden kaçmadı.