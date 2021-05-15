Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar hakkında bomba iddia! O detay ortaya çıktı görenler inanamadı meğer kasım ayında…

Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar hakkında bomba iddia! O detay ortaya çıktı… Aylar önce Göcek'te iş adamı Haldun Demirhisar'ın teknesinde görüntülenen Serenay Sarıkaya, çıkan aşk iddialarını net bir dille yalanlamıştı. Sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunan Sarıkaya, 'arkadaşız' deyip ateş püskürmüştü. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni görüntüler ise Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar aşk haberlerini yeniden alevlendirdi. Haldun Demirhisar ile yeniden görüntülenen Sarıkaya'nın kasım ayında yaptığı paylaşımdaki detay ise şoke etti. İşte detaylar…

15.05.2021 23:19 - Son Güncelleme: 15.05.2021 23:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





