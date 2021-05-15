Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar hakkında bomba iddia! O detay ortaya çıktı görenler inanamadı meğer kasım ayında…
Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar hakkında bomba iddia! O detay ortaya çıktı… Aylar önce Göcek'te iş adamı Haldun Demirhisar'ın teknesinde görüntülenen Serenay Sarıkaya, çıkan aşk iddialarını net bir dille yalanlamıştı. Sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunan Sarıkaya, 'arkadaşız' deyip ateş püskürmüştü. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni görüntüler ise Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar aşk haberlerini yeniden alevlendirdi. Haldun Demirhisar ile yeniden görüntülenen Sarıkaya'nın kasım ayında yaptığı paylaşımdaki detay ise şoke etti. İşte detaylar…
15.05.2021 23:19
- Son Güncelleme: 15.05.2021 23:19
Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz ay teknede görüntülendikten sonra "Arkadaşım" açıklaması ile aşk iddiasını yalanladığı Haldun Demirhisar'la yeniden objektiflere takıldı. Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar'ın aynı çiftlikte baş başa görüntülenmesi gündeme bomba gibi düştü.
Cem Yılmaz ile ilişkisine nokta koyduktan sonra kendisinden yine yaşça büyük olan Haldun Demirhisar ile adı anılan Serenay Sarıkaya'nın kasım ayında yaptığı paylaşımındaki detay ise kafa karıştırdı.
Sarıkaya'nın Demirhisar ile baş başa görüldüğü fotoğraflardaki bardağın oyuncunun kasım ayında yaptığı paylaşımda da olduğu dikkatli sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.
Ünlü oyuncunun aylar önce yaptığı paylaşımındaki bu detay "Aşk kasımda mı başladı?" sorusunu akıllara getirdi.
NE OLMUŞTU?
Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar geçen ay Göcek'te, işadamının teknesinde görüntülenmiş, güzel oyuncu sosyal medyada yapılan yorumlara şu mesajla isyan etmişti: