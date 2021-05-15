Ayça Ayşin Turan tarzıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Mini kırmızı elbisesiyle poz verdi gören dönüp bir daha baktı
Ayça Ayşin Turan tarzıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Başrolünü Alp Navruz ile paylaşacağı Ada Masalı ile ekrana dönmeye hazırlanan Ayça Ayşin Turan, dizinin okuma provasına katıldı. Kırmızı mini elbisesiyle provaya giden oyuncu, tarzıyla dikkat çekti. Instagram hesabında da paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Ayça Ayşin Turan, adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi gösterdi. İşte Ayça Ayşin Turan'ın çok konuşulan mini elbiseli pozları…
15.05.2021 22:56
- Son Güncelleme: 15.05.2021 22:56
Arıza dizisinin final yapmasının ardından Ada Masalı'yla ekranlara dönmeye hazırlanan Ayça Ayşin Turan, tüm oyuncularla birlikte okuma provasına katıldı. Kırmızı mini elbisesiyle provaya katılan oyuncu, sosyal medya hesabından da paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Ünlü oyuncu, tarzıyla adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.
Ayça Ayşin Turan'ın takipçileri "Buralar çiçek açtı", "Bu ne güzellik" gibi yorumlarda bulundu. Oyuncunun paylaşımı, binlerce beğeni aldı.
Paylaşımının ardından ünlü oyuncunun boyu ise merak konusu oldu. İşte başta Ayça Ayşin Turan olmak üzere ünlü isimlerin boyları…