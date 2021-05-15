Ayça Ayşin Turan tarzıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Mini kırmızı elbisesiyle poz verdi gören dönüp bir daha baktı

Ayça Ayşin Turan tarzıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Başrolünü Alp Navruz ile paylaşacağı Ada Masalı ile ekrana dönmeye hazırlanan Ayça Ayşin Turan, dizinin okuma provasına katıldı. Kırmızı mini elbisesiyle provaya giden oyuncu, tarzıyla dikkat çekti. Instagram hesabında da paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Ayça Ayşin Turan, adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi gösterdi. İşte Ayça Ayşin Turan'ın çok konuşulan mini elbiseli pozları…

15.05.2021 22:56 - Son Güncelleme: 15.05.2021 22:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





