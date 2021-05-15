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Deniz Seki düşman çatlattı! “İbrahim Tatlıses bana şaka yaptı” diyen şarkıcı göğsünü gere gere paylaştı sosyal medya yıkıldı…

Deniz Seki düşman çatlattı! Fazla kilolarından kurtulan ünlü şarkıcı Deniz Seki, konuk olduğu İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in kendisine "Davul gibi olmuşsun, zayıflamamışsın" demesi üzerine uzun süre gündem olmuştu. Seki, geçtiğimiz günlerde ise "İbrahim Tatlıses bana şaka yaptı" diyerek meslektaşına kırılmadığını açıklamıştı. Ünlü şarkıcı şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Spor paylaşımında bulunan Deniz Seki'nin incecik olan beliyle adeta düşman çatlattı. İşte hedeflediği kiloya ulaşan Deniz Seki'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

15.05.2021 23:49 - Son Güncelleme: 15.05.2021 23:49
Deniz Seki düşman çatlattı! “İbrahim Tatlıses bana şaka yaptı” diyen şarkıcı göğsünü gere gere paylaştı sosyal medya yıkıldı…

Geçirdiği zor günleri geride bırakan Deniz Seki şimdilerde verdiği kilolarla çok konuşuluyor. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da ne kadar zayıfladığını gözler önüne seren Seki, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

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Deniz Seki düşman çatlattı! “İbrahim Tatlıses bana şaka yaptı” diyen şarkıcı göğsünü gere gere paylaştı sosyal medya yıkıldı…

Değişimi ile gündemden düşmeyen Deniz Seki, sosyal medya hesabında spor paylaşımında bulundu. Seki'nin incecik olan beli dikkatlerden kaçmadı.

Deniz Seki düşman çatlattı! “İbrahim Tatlıses bana şaka yaptı” diyen şarkıcı göğsünü gere gere paylaştı sosyal medya yıkıldı…

Ünlü şarkıcının "Yaklaşıyor yine sonu Nirvana" notunu düştüğü paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Deniz Seki düşman çatlattı! “İbrahim Tatlıses bana şaka yaptı” diyen şarkıcı göğsünü gere gere paylaştı sosyal medya yıkıldı…

İşte hedeflediği kiloya ulaşan Deniz Seki'nin son hali...

Deniz Seki düşman çatlattı! “İbrahim Tatlıses bana şaka yaptı” diyen şarkıcı göğsünü gere gere paylaştı sosyal medya yıkıldı…

50 yaşındaki Deniz Seki fit halleriyle genç kızlara taş çıkardı.