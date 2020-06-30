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Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz gizlice evlendi mi? Serenay'ın paylaşımında dikkat çeken detay!

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı kaldığı yerden devam ederken, 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın Instagram paylaşımı herkesi şoke etti. Sevgilisi ile Bodrum tatiline çıkan Sarıkaya, son dönemlerde aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Hamile olduğu iddia edilen Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile evlendi mi? İşte kafalarda bu sorunun dolaşmasına neden olan paylaşım!

30.06.2020 20:34 - Son Güncelleme: 30.06.2020 21:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





