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Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz gizlice evlendi mi? Serenay'ın paylaşımında dikkat çeken detay!
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz gizlice evlendi mi? Serenay'ın paylaşımında dikkat çeken detay!
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı kaldığı yerden devam ederken, 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın Instagram paylaşımı herkesi şoke etti. Sevgilisi ile Bodrum tatiline çıkan Sarıkaya, son dönemlerde aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Hamile olduğu iddia edilen Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile evlendi mi? İşte kafalarda bu sorunun dolaşmasına neden olan paylaşım!
30.06.2020 20:34
- Son Güncelleme: 30.06.2020 21:21
Serenay Sarıkaya, son günlerde Instagram paylaşımlarını arttırdı. Kendisinden 18 yaş büyük komedyen Cem Yılmaz ile birlikteliği olan Serenay Sarıkaya'nın güneş batarken çekildiği fotoğraflar sosyal medyada şok etkisi yarattı.
Takvim.com.tr özel haber
Kerem Bürsin ile ayrıldıktan sonra Cem Yılmaz ile sevgili olan Serenay Sarıkaya hamile olduğu yönündeki iddialarla geçtiğimiz hafta magazin gündemine bomba gibi düştü.
Sevgilisi Cem Yılmaz ile Bodrum tatilinde olan Sarıkaya, mayolu fotoğrafını paylaştı. Ayna karşısında poz veren Serenay Sarıkaya'nın düzgün fiziği dikkat çekti.
Oysa ki birkaç gün önce gizlice görüntülenmiş ve sosyal medyaya sızdırılmış fotoğrafta Serenay Sarıkaya bir hayli kilolu görünüyordu.
Bodrum tatilinde havuzda keyif yaparken görüntülenen çifte kumrular, koşarak soluğu mahkemede almış ve erişim yasağı çıkartmıştı. Daha önce aynı havuzda eski sevgilisi Defne Samyeli ile görüntülenen Cem Yılmaz'ın konu Serenay olunca neden böyle bir tavır sergilediği merak edilmişti.