Haberler Galeri Magazin Eda Ece bikinili poz vererek göndermede bulundu! 'Dağlardan antilopları çeker gibi...'

Eda Ece bikinili poz vererek göndermede bulundu! 'Dağlardan antilopları çeker gibi...'

Eda Ece doğal tavırları ve sade görüntüsü ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında. Yalnızca güzelliği değil başarılı oyunculuğuyla da göz dolduran 30 yaşındaki Eda Ece, Instagram'dan gazetecilere göndermede bulundu. Sevgilisi Buğrahan Tuncer ile Bodrum tatilinde görüntülenen Eda Ece, bikinili poz verdi ve "Dağlardan Nat Geo antilopları çeker gibi beni çekmenize gerek yok, ben zaten insan gibi pozumu veriyorum!" yorumu ile o fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Eda Ece'nin bikinili pozu...

30.06.2020 18:19 - Son Güncelleme: 30.06.2020 19:41
Eda Ece bikinili poz vererek göndermede bulundu! 'Dağlardan antilopları çeker gibi...'

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Buğrahan Tuncer ile Bodrum tatiline çıkan Eda Ece, bikinili görüntülenmiş ve günlerce magazin gündeminden düşmemişti. 30 yaşındaki oyuncu Eda Ece, Instagram hesabından bu kez kendi rızası ile çekilmiş bikinili fotoğrafını paylaştı. Paylaşımına "Dağlardan Nat Geo antilopları çeker gibi beni çekmenize gerek yok, ben zaten insan gibi pozumu veriyorum!" notunu düşen oyuncu, takipçilerini gülümsetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eda Ece bikinili poz vererek göndermede bulundu! 'Dağlardan antilopları çeker gibi...'

İşte son günlerin çok konuşulan ismi Eda Ece'nin bikinili fotoğrafları ve hayranlarının en çok merak ettiği "Eda Ece'nin boyu kaç cm?" sorusunun yanıtı...

Eda Ece bikinili poz vererek göndermede bulundu! 'Dağlardan antilopları çeker gibi...'

SPORU İHMAL ETMİYOR
Merkezde hizmet veren bir otelin lüks villalarından birini kiralayan çift, havuz başında objektife yansıdı.

Eda Ece bikinili poz vererek göndermede bulundu! 'Dağlardan antilopları çeker gibi...'

Eda Ece gününü güneşlenerek geçirmeyi tercih etti, Buğrahan Tuncer ise bir süre antrenman yaptıktan sonra havuza girerek serinledi.

Eda Ece bikinili poz vererek göndermede bulundu! 'Dağlardan antilopları çeker gibi...'

29 yaşındaki oyuncunun, havuza girmeyi tercih etmemesi dikkat çekti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bade İşçil'in annesi bikinili fotoğrafıyla şaşırttı! 'Arkadaşı gibi duruyor'
Bade İşçil'in annesi bikinili fotoğrafıyla şaşırttı! 'Arkadaşı gibi duruyor'