Eda Ece bikinili poz vererek göndermede bulundu! 'Dağlardan antilopları çeker gibi...'
Eda Ece doğal tavırları ve sade görüntüsü ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında. Yalnızca güzelliği değil başarılı oyunculuğuyla da göz dolduran 30 yaşındaki Eda Ece, Instagram'dan gazetecilere göndermede bulundu. Sevgilisi Buğrahan Tuncer ile Bodrum tatilinde görüntülenen Eda Ece, bikinili poz verdi ve "Dağlardan Nat Geo antilopları çeker gibi beni çekmenize gerek yok, ben zaten insan gibi pozumu veriyorum!" yorumu ile o fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Eda Ece'nin bikinili pozu...
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Buğrahan Tuncer ile Bodrum tatiline çıkan Eda Ece, bikinili görüntülenmiş ve günlerce magazin gündeminden düşmemişti. 30 yaşındaki oyuncu Eda Ece, Instagram hesabından bu kez kendi rızası ile çekilmiş bikinili fotoğrafını paylaştı. Paylaşımına "Dağlardan Nat Geo antilopları çeker gibi beni çekmenize gerek yok, ben zaten insan gibi pozumu veriyorum!" notunu düşen oyuncu, takipçilerini gülümsetti.