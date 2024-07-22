Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Mert Demir'in annesi ilk kez konuştu! Müstakbel kayınvalideden flaş açıklamalar: "Bana bunları sormayın"

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile müzisyen Mert Demir'in aşkı magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Çiftin aşkı, sosyal medyada ve magazin programlarında geniş yer bulurken, Mert Demir'in annesi ilk kez konu hakkında konuştu. Ünlü müzisyenin annesi, oğlunun Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Mert Demir'in annesi ilk kez konu hakkında konuştu. Ünlü müzisyenin annesi, oğlunun Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ekranların sevilen ismi Serenay Sarıkaya, Mert Demir'le yaşadığı aşk sonrası magazin gündeminde geniş yer aldı.
İkilinin yaşadığı aşk bir kesim tarafından reklam olarak değerlendirilse de çift bu iddiaları mutluluklarıyla çürüttü.