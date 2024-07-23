Gören 'Maşallah' diyor! Latif Doğan’ın ‘Gönül kuşum’ dediği biricik aşkı ortaya çıktı! Ünlü türkücünün sır gibi sakladığı eşi...

"Küstüm", "Eşarbını Yan Bağlama" ve "Yar Gelecek" gibi unutulmaz şarkılarıyla Türk müziği dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Latif Doğan, özel hayatıyla da merak uyandırıyor. Özellikle "Latif Doğan kiminle evli?" ve "Latif Doğan'ın eşi kim?" gibi sorular, ünlü sanatçının hayranları tarafından sıklıkla gündeme getiriliyor. Latif Doğan'ın eşi, güzelliğiyle dikkat çeken ve onu gören herkesi hayran bırakan bir isim. İşte, Latif Doğan ve onun göz kamaştıran eşi hakkında merak edilen tüm detaylar...
Küstüm, Eşarbını Yan Bağlama, Yar Gelecek gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü türkücü Latif Doğan, son günlerde özel hayatıyla gündemde.
Ünlü türkücünün güzeller güzeli eşini görenler hayran kalmaktan kendilerini alamıyor.
Doğan'ın sosyal medya paylaşımlarında eşine 'gönül kuşum' diye hitap etmesi de dikkat çekti.