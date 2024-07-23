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2 metre sananlar yanıldı! Ünlü voleybolcu Zehra Güneş’in boyunu duyan kulaklarına inanamadı! Zehra'nın boyu...

Türkiye voleybolunun parlayan yıldızlarından Zehra Güneş, sahadaki performansıyla olduğu kadar fiziksel özellikleriyle de dikkat çekiyor. Hem güzelliği hem de voleybol yeteneğiyle sık sık gündeme gelen Güneş, özel hayatıyla da merak uyandırıyor. Pek çok kişinin, Zehra Güneş'in boyunu 2 metre olarak tahmin ettiği biliniyor; ancak gerçek durum bu tahminlerden biraz farklı.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 13:05 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 13:02
2 metre sananlar yanıldı! Ünlü voleybolcu Zehra Güneş’in boyunu duyan kulaklarına inanamadı! Zehra’nın boyu... 1

Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'in boyunu duyan kulaklarına inanamadı. Pek çok kişi, Zehra Güneş'in boyunun 2 metre olduğunu sanıyordu fakat gerçek hiç de öyle değil... İşte Zehra Güneş'in boyu...

2 metre sananlar yanıldı! Ünlü voleybolcu Zehra Güneş’in boyunu duyan kulaklarına inanamadı! Zehra’nın boyu... 2

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

2 metre sananlar yanıldı! Ünlü voleybolcu Zehra Güneş’in boyunu duyan kulaklarına inanamadı! Zehra’nın boyu... 3

Zehra Güneş, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de hayranlarını büyülüyor.

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