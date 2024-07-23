2 metre sananlar yanıldı! Ünlü voleybolcu Zehra Güneş’in boyunu duyan kulaklarına inanamadı! Zehra'nın boyu...

Türkiye voleybolunun parlayan yıldızlarından Zehra Güneş, sahadaki performansıyla olduğu kadar fiziksel özellikleriyle de dikkat çekiyor. Hem güzelliği hem de voleybol yeteneğiyle sık sık gündeme gelen Güneş, özel hayatıyla da merak uyandırıyor. Pek çok kişinin, Zehra Güneş'in boyunu 2 metre olarak tahmin ettiği biliniyor; ancak gerçek durum bu tahminlerden biraz farklı.