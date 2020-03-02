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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'ın evinin önünde... 'Kendine iyi bak hayatım'

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz, Atina'dan sonra ilk kez birlikte görüntülendi. Magazin gündemine bomba gibi düşen ve ilişkileri hakkında konuşmak istemeyen çiçeği burnunda çift, Cem Yılmaz'ın evinin önünde yakalandı. Cem Yılmaz, sevgilisi Serenay'a evine kadar bıraktığı için teşekkür ederken Serenay bakın ne yaptı....

02.03.2020 10:55 - Son Güncelleme: 02.03.2020 11:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





