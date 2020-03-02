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Cem Yılmaz'ın oğlunun annesi Ahu Yağtu'dan üzen haber! Kuyruk sokumu bölgesinde...

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu sahneden düştü. 41 yaşındaki Ahu Yağtu, "Karanlıkta Komedi" adlı yeni tiyatro oyunun prömiyer gecesinde talihsiz bir kaza yaşadı. Sahnede ayağı takılan ve dengesini kaybedip düşen Yağtu'nun omuru kırıldı. Doktorunun 5 hafta evde istirahat verdiği oyuncu, sağlığı hakkında açıklamada bulundu. İşte Ahu Yağtu'nun sağlık durumu...

02.03.2020 11:26 - Son Güncelleme: 02.03.2020 11:57
Cem Yılmaz'ın oğlunun annesi Ahu Yağtu'dan üzen haber! Kuyruk sokumu bölgesinde...

2012 - 2013 arasında Cem Yılmaz ile evli kalan ve bu evlilikten Kemal Yılmaz adında bir oğlan evlat dünyaya getiren Ahu Yağtu'dan üzen bir haber geldi.

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Cem Yılmaz'ın oğlunun annesi Ahu Yağtu'dan üzen haber! Kuyruk sokumu bölgesinde...

"Karanlıkta Komedi" adlı yeni tiyatro oyunun prömiyer gecesinde talihsiz bir kaza yaşadı.

Cem Yılmaz'ın oğlunun annesi Ahu Yağtu'dan üzen haber! Kuyruk sokumu bölgesinde...

Sahnede ayağı takılan ve dengesini kaybedip düşen Yağtu'nun omuru kırıldı. Doktorunun 5 hafta evde istirahat verdiği oyuncu, "Omurganın en alt kuyruk sokumu bölgesindeki omurda kırık var."

Cem Yılmaz'ın oğlunun annesi Ahu Yağtu'dan üzen haber! Kuyruk sokumu bölgesinde...

"Doğal olarak bir operasyon yapılamıyor. Evde dinlenerek ve spor yaparak atlatacağım."

Cem Yılmaz'ın oğlunun annesi Ahu Yağtu'dan üzen haber! Kuyruk sokumu bölgesinde...

"Kemik kendi kendine kaynayacak inşallah" diye konuştu.

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