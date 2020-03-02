Cem Yılmaz'ın oğlunun annesi Ahu Yağtu'dan üzen haber! Kuyruk sokumu bölgesinde...
Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu sahneden düştü. 41 yaşındaki Ahu Yağtu, "Karanlıkta Komedi" adlı yeni tiyatro oyunun prömiyer gecesinde talihsiz bir kaza yaşadı. Sahnede ayağı takılan ve dengesini kaybedip düşen Yağtu'nun omuru kırıldı. Doktorunun 5 hafta evde istirahat verdiği oyuncu, sağlığı hakkında açıklamada bulundu. İşte Ahu Yağtu'nun sağlık durumu...
02.03.2020 11:26
- Son Güncelleme: 02.03.2020 11:57
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