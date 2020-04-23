Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'a duyduğu aşkı milyonlara haykırdı! İkili yaş farkıyla

Serenay Sarıkaya ile birlikte olan Cem Yılmaz'ın bugün yaş günü. 2020'ye bomba gibi düşen çiftten Serenay Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz'a olan aşkını sosyal medya hesabından Yılmaz'ın paylaşımının altına yaptığı yorumla gösterdi. Defne Samyeli'den sonra Serenay Sarıkaya ile birlikte olan Cem Yılmaz'ın kaç yaşına girdiği merak konusu olurken, "Serenay Sarıkaya kaç yaşında?" sorusunun yanıtı da internette arandı. İşte Serenay'ın Cem'e yaptığı yorum ve ünlü çiftin arasındaki yaş farkı...