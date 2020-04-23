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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'a duyduğu aşkı milyonlara haykırdı! İkili yaş farkıyla

Serenay Sarıkaya ile birlikte olan Cem Yılmaz'ın bugün yaş günü. 2020'ye bomba gibi düşen çiftten Serenay Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz'a olan aşkını sosyal medya hesabından Yılmaz'ın paylaşımının altına yaptığı yorumla gösterdi. Defne Samyeli'den sonra Serenay Sarıkaya ile birlikte olan Cem Yılmaz'ın kaç yaşına girdiği merak konusu olurken, "Serenay Sarıkaya kaç yaşında?" sorusunun yanıtı da internette arandı. İşte Serenay'ın Cem'e yaptığı yorum ve ünlü çiftin arasındaki yaş farkı...

23.04.2020 14:20 - Son Güncelleme: 23.04.2020 14:42
Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'a duyduğu aşkı milyonlara haykırdı! İkili yaş farkıyla

Atina tatiliyle belgelenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı doludizgin devam ederken çift şimdi de aşklarını sosyal medyaya taşıdı. Bugün yeni yaşına giren Cem Yılmaz'ın 23 Nisan paylaşımının altına sevgilisi Serenay Sarıkaya'dan yorum geldi.

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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'a duyduğu aşkı milyonlara haykırdı! İkili yaş farkıyla

Daha önce Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına gül emojisi bırakmış ve yorumu çok konuşulmuş ve yüzlerce beğeni almıştı.

Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'a duyduğu aşkı milyonlara haykırdı! İkili yaş farkıyla

TWITTER'DA TT OLMUŞLADI

Ünlü komedyenin bu hamlesi, çifti Twitter'da TT (Trend Topic) yapmıştı.

Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'a duyduğu aşkı milyonlara haykırdı! İkili yaş farkıyla

'İYİ Kİ VARSIN!'

Bu kez de Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ın sosyal medyadan yaptığı son paylaşımına 'İyi ki varsın!' yorumu yaptı.
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya yaptığı yoruma kalp emojileri de eklemeyi ihmal etmedi.

Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'a duyduğu aşkı milyonlara haykırdı! İkili yaş farkıyla

Peki, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz arasındaki yaş farkı nedir? Cem Yılmaz kaç yaşında?, Serenay Sarıkaya kaç yaşında?

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