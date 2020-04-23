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Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri Poyraz ve Mina kocaman oldu! 'İkizler kime benziyor?'

Reha Muhtar ile Deniz Uğur 2007 yılında birlikte yaşamaya başlamış, 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz şimdi 10 yaşında. Anne ve babasının boyuna yaklaşan ikizlerin kime benzediği ise sosyal medyada tartışma konusu oldu. Zalim İstanbul'un Seher'i Deniz Uğur, geçtiğimiz günlerde dayısı Cem Bayer'in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

23.04.2020 15:05 - Son Güncelleme: 23.04.2020 15:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





