Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri Poyraz ve Mina kocaman oldu! 'İkizler kime benziyor?'
Reha Muhtar ile Deniz Uğur 2007 yılında birlikte yaşamaya başlamış, 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz şimdi 10 yaşında. Anne ve babasının boyuna yaklaşan ikizlerin kime benzediği ise sosyal medyada tartışma konusu oldu. Zalim İstanbul'un Seher'i Deniz Uğur, geçtiğimiz günlerde dayısı Cem Bayer'in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri Poyraz Deniz ile Mina Deniz büyüdü. 2009 yılına hayata 'merhaba' diyen Poyraz ile Mina bebekler şimdi 10 yaşında. Son günlerde Zalim İstanbul dizisiyle gündemde olan Deniz Uğur sık sık yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.