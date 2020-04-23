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Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler kavgalarıyla gündemden düşmüyor! Yemek krizinde geçen diyaloglar şoke edecek

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken Gönüllüler adasında yeni kriz yaşandı. Son günlerde açlık ve kazanma hırsı ile sinirlerinin iyice gerildiği görülen yarışmacılar arasında bu kez de yemek krizi yaşandı. Yeni bölüm fragmanında Gönüllüler takımında yer alan Evrim ve Yasin'in arkadaşlarına gösterdiği tepki damga vurdu. Gece onlar uyurken arkadaşlarının yemek yemesine tepki gösteren Yasin'in "Oğlun dün aç yattı anne ama arkadaşlarının hakkını yemedi. Bununla gurur duyabilirsin" sözleri dikkat çekti. Diğer yandan ise Ersin Korkut'un takım arkadaşı Mert için söylediği sözler herkesi şaşırtıyor.

23.04.2020 13:44 - Son Güncelleme: 23.04.2020 14:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





