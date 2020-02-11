Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile aşk yaşadığını itiraf etti! İşte herkesin merak ettiği o sözler
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Defne Samyeli'den ayrılması ile gündeme gelmiş, bu ayrılığın nedeninin ise Serenay Sarıkaya olduğu iddia edilmişti. Beklenen açıklama Serenay Sarıkaya'dan geldi. Kerem Bürsin ile ayrıldıktan sonra adı birden fazla kişiyle aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, ilk defa Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı iddialarını yalanlamadı! Atina'da görüntülenen ikili, İstanbul dönüşünde obkejtiflere takıldı. Cem Yılmaz bir önceki uçakla gelirken, Serenay bir sonraki uçakla geldi ve kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Peki Serenay Sarıkaya kaç yaşında, Cem Yılmaz kaç yaşında? İşte Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz itirafı ve ikilinin arasındaki yaş farkı...
11.02.2020 10:52
- Son Güncelleme: 11.02.2020 11:09
Cem Yılmaz Defne Samyeli ile uzun süreli ilişkisini bitirmesinin ardından adı Serenay Sarıkaya ile anılmaya başlamıştı. İkili bugüne kadar iddialara kaçamak cevaplar verse de kameralardan kaçmayı başaramadı. Atina'da peş peş fotoğrafları ortaya çıkmasının ardından Serenay Sarıkaya'dan beklenen Cem Yılmaz itirafı geldi.
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