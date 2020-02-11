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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile aşk yaşadığını itiraf etti! İşte herkesin merak ettiği o sözler

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Defne Samyeli'den ayrılması ile gündeme gelmiş, bu ayrılığın nedeninin ise Serenay Sarıkaya olduğu iddia edilmişti. Beklenen açıklama Serenay Sarıkaya'dan geldi. Kerem Bürsin ile ayrıldıktan sonra adı birden fazla kişiyle aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, ilk defa Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı iddialarını yalanlamadı! Atina'da görüntülenen ikili, İstanbul dönüşünde obkejtiflere takıldı. Cem Yılmaz bir önceki uçakla gelirken, Serenay bir sonraki uçakla geldi ve kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Peki Serenay Sarıkaya kaç yaşında, Cem Yılmaz kaç yaşında? İşte Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz itirafı ve ikilinin arasındaki yaş farkı...

11.02.2020 10:52 - Son Güncelleme: 11.02.2020 11:09
Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile aşk yaşadığını itiraf etti! İşte herkesin merak ettiği o sözler

Cem Yılmaz Defne Samyeli ile uzun süreli ilişkisini bitirmesinin ardından adı Serenay Sarıkaya ile anılmaya başlamıştı. İkili bugüne kadar iddialara kaçamak cevaplar verse de kameralardan kaçmayı başaramadı. Atina'da peş peş fotoğrafları ortaya çıkmasının ardından Serenay Sarıkaya'dan beklenen Cem Yılmaz itirafı geldi.

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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile aşk yaşadığını itiraf etti! İşte herkesin merak ettiği o sözler

SERENAY SARIKAYA CEM YILMAZ'LA İLİŞKİSİNİ İTİRAF ETTİ!

İkilinin, Yunanistan'ın başkenti Atina sokaklarında gezerken görüntülendikleri kare sosyal medyayı sallamıştı.

Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile aşk yaşadığını itiraf etti! İşte herkesin merak ettiği o sözler

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya Atina'da bir kez daha objektiflere yakalandı. Ünlü çift, bu kez bir mekanda meraklı gözlerden kaçamadı.

Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile aşk yaşadığını itiraf etti! İşte herkesin merak ettiği o sözler

Ünlü komedyen ile güzel oyuncunun, Yunanistan tatilinin sona ermesinin ardından ikili ayrı ayrı olarak İstanbul'a geldi.

Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile aşk yaşadığını itiraf etti! İşte herkesin merak ettiği o sözler

"HER ŞEY GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ"

2.sayfa'nın haberine göre; Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la gittiği Atina tatili dönüşü havalimanında görüntülendi. Güzel oyuncu, Cem Yılmaz'la ilgili sorulara 'Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi' diyerek aşk iddialarını doğruladı.

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