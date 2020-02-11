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Kuruluş Osman 10. yeni bölümde Balgay karakterini kim canlandıracak? İşte yeni bölümden şaşırtan gelişmeler

Çarşamba akşamlarının reyting birincisi olan, yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği, başrolünü Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman'ın kadrosuna ünlü bir isim daha eklendi. Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslararası arenada da adından söz ettiren diziye bu hafta efsanevi Moğol komutanı "Balgay" karakteriyle usta oyuncu "Yurdaer Okur" da dahil oluyor. Kuruluş Osman'da Balgay karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Yurdaer Okur kimdir? İşte Kuruluş Osman oyuncu kadrosu, karakterler ve Kuruluş Osman 10. yeni bölümden sürpriz gelişmeler!

11.02.2020 11:42 - Son Güncelleme: 11.02.2020 11:42
Kuruluş Osman 10. yeni bölümde Balgay karakterini kim canlandıracak? İşte yeni bölümden şaşırtan gelişmeler

Burak Özçivit (Osman Bey), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Saruhan Hünel (Alişar), İsmail Hakkı (Samsa), Seda Yıldız (Şeyh Edebalı), Ayşegül Günay (Zöhre), Didem Balçın (Selcan Hatun), Tuğrul Çetiner (Yannis), Eren Vurdem (Konur Alp), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Celal Al (Abdurrahman Alp), Abdül Süsler (Kalonoz), Eren Hacısalihoğlu (Batur), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Burak Sarımola (Andreas), Uğur Arslan (Nizamettin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Ali Sinan Demir (Tursun), Şevket Çapkınoğlu (Megala), Ayşen Gürler (Helen) gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan Kuruluş Osman 10. yeni bölümde usta oyuncu Yurdaer Okur, Balgay karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor!

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Kuruluş Osman 10. yeni bölümde Balgay karakterini kim canlandıracak? İşte yeni bölümden şaşırtan gelişmeler

KURULUŞ OSMAN 10. YENİ BÖLÜMDE SÜRPRİZ GELİŞMELER!

Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder.

Kuruluş Osman 10. yeni bölümde Balgay karakterini kim canlandıracak? İşte yeni bölümden şaşırtan gelişmeler

Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır. Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder.

Kuruluş Osman 10. yeni bölümde Balgay karakterini kim canlandıracak? İşte yeni bölümden şaşırtan gelişmeler

Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman'ın ise farklı bir planı vardır.

Kuruluş Osman 10. yeni bölümde Balgay karakterini kim canlandıracak? İşte yeni bölümden şaşırtan gelişmeler

Moğolların Söğüt'e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi?

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