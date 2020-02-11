Kuruluş Osman 10. yeni bölümde Balgay karakterini kim canlandıracak? İşte yeni bölümden şaşırtan gelişmeler
Çarşamba akşamlarının reyting birincisi olan, yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği, başrolünü Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman'ın kadrosuna ünlü bir isim daha eklendi. Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslararası arenada da adından söz ettiren diziye bu hafta efsanevi Moğol komutanı "Balgay" karakteriyle usta oyuncu "Yurdaer Okur" da dahil oluyor. Kuruluş Osman'da Balgay karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Yurdaer Okur kimdir? İşte Kuruluş Osman oyuncu kadrosu, karakterler ve Kuruluş Osman 10. yeni bölümden sürpriz gelişmeler!
Burak Özçivit (Osman Bey), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Saruhan Hünel (Alişar), İsmail Hakkı (Samsa), Seda Yıldız (Şeyh Edebalı), Ayşegül Günay (Zöhre), Didem Balçın (Selcan Hatun), Tuğrul Çetiner (Yannis), Eren Vurdem (Konur Alp), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Celal Al (Abdurrahman Alp), Abdül Süsler (Kalonoz), Eren Hacısalihoğlu (Batur), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Burak Sarımola (Andreas), Uğur Arslan (Nizamettin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Ali Sinan Demir (Tursun), Şevket Çapkınoğlu (Megala), Ayşen Gürler (Helen) gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan Kuruluş Osman 10. yeni bölümde usta oyuncu Yurdaer Okur, Balgay karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor!