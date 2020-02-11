Kuruluş Osman 10. yeni bölümde Balgay karakterini kim canlandıracak? İşte yeni bölümden şaşırtan gelişmeler

Çarşamba akşamlarının reyting birincisi olan, yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği, başrolünü Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman'ın kadrosuna ünlü bir isim daha eklendi. Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslararası arenada da adından söz ettiren diziye bu hafta efsanevi Moğol komutanı "Balgay" karakteriyle usta oyuncu "Yurdaer Okur" da dahil oluyor. Kuruluş Osman'da Balgay karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Yurdaer Okur kimdir? İşte Kuruluş Osman oyuncu kadrosu, karakterler ve Kuruluş Osman 10. yeni bölümden sürpriz gelişmeler!

11.02.2020 11:42 - Son Güncelleme: 11.02.2020 11:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





