Cinsel saldırıdan hapsi istenen Caner Erdeniz'in ifadesinde dikkat çeken detay! 'Müge Boz bunu kızına nasıl anlatacaksın?'
Caner Erdeniz ile Müge Boz, geçtiğimiz Kasım ayında kızları Vina'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Son dakika magazin haberine göre basketbolcu Caner Erdeniz cinsel saldırı suçundan 2 yıl hapis istemiyle yargılandı. Bebek'te bulunan bir barda 11 Eylül 2016 tarihinde Deniz B. isimli kadına yönelik cinsel taciz suçundan 5 bin 400 lira para cezasına çarptırılan basketbolcu Caner Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı. Erdeniz, sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık Erdeniz hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Instagram hesabından yayınladığı videoda eşi Caner Erdeniz'in her koşulda yanında olduğunu ifade eden Müge Boz, ifadeleri dinledi mi? Caner Erdeniz'in ifadesi ve tanıkların ifadesi dinlendi. Caner Erdeniz'in ifadesinde bir detay dikkat çekti.
Bebek'te bulunan bir barda 11 Eylül 2016 tarihinde Deniz B. isimli kadına yönelik cinsel taciz suçundan 5 bin 400 lira para cezasına çarptırılan basketbolcu Caner Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı. Ve Erdeniz, sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık Erdeniz hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Bir yıl önce evlendiğiniz ve yeni doğan çocuğunuzun babası olan biri cinsel saldırıdan ceza alsa ne yapardınız? Zor bir soru değil mi?
Ünlü oyuncu Müge Boz'un bu soruya yanıtı kocasının yanında durmak oldu ve şu açıklamayı yaptı: Dört sene öncesinde tamamen yanlış anlaşılmadan ötürü açılan bu davada yaşanan olayları dava tutanaklarındaki şekliyle Caner sizlere anlattı. Bu olay benim ailemde yaşanan bir olay, benim aile kavramımda ne olursa olsun her koşulda aileme destek olmak vardır. Bu sebeple, geçmişte yaşanmış bir olay olsa da Caner'in yanındayım. Sabah'tan Mevlüt Tezel konuyu kaleme aldı. İşte Mevlüt Tezel'in yazısı...
TANIKLAR OLAYI DOĞRULADI!
Caner ise "Bir kız arkadaşımı gördüğümü sandım.Yanına gittim, omzuna dokundum ve o olmadığını görünce geri dönüp gittim. 2 hafta sonra karakoldan aradılar ve şok oldum" dedi. Öte yandan iddianamede, olay anında Caner'in Deniz B.'yi arkasından sarılarak kendine doğru çektiği, boynunu ve yanağını öpmeye çalıştığı bunun üzerine Deniz B.'nin Caner'e tepki göstererek yanından uzaklaştırdığı anlatılıyordu. İddianamede, tanık beyanlarının da olayı doğruladığı belirtiliyordu.
KENDİ BAŞINA GELSE NE YAPARDI MÜGE BOZ?
Doğa, kadın, çocuk hakları gibi konularda kendini duyarlı gösteren Müge Boz, bu tacizi Caner değil de bir başkası yapsaydı ne tepki verirdi? Büyük ihtimalle erkeğin en ağır cezayla yargılanmasını isteyen bir sosyal medya paylaşımı yapardı. Elbette suçlanan kişi eşiniz olunca daha derin empati kuruyorsunuz. Belki de olay tam da Caner'in anlattığı gibi tamamen bir yanlış anlaşılmaydı. Ancak 2016 yılından beri açılan iki davanın da amacı; bu olayın yanlış anlaşılma mı yoksa taciz mi olduğuna karar vermekti. Sanıkların ifadeleri dinledi, deliller tekrar inceledi ve Caner suçlu bulundu.