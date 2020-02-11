Cinsel saldırıdan hapsi istenen Caner Erdeniz'in ifadesinde dikkat çeken detay! 'Müge Boz bunu kızına nasıl anlatacaksın?'

KENDİ BAŞINA GELSE NE YAPARDI MÜGE BOZ?

Doğa, kadın, çocuk hakları gibi konularda kendini duyarlı gösteren Müge Boz, bu tacizi Caner değil de bir başkası yapsaydı ne tepki verirdi? Büyük ihtimalle erkeğin en ağır cezayla yargılanmasını isteyen bir sosyal medya paylaşımı yapardı. Elbette suçlanan kişi eşiniz olunca daha derin empati kuruyorsunuz. Belki de olay tam da Caner'in anlattığı gibi tamamen bir yanlış anlaşılmaydı. Ancak 2016 yılından beri açılan iki davanın da amacı; bu olayın yanlış anlaşılma mı yoksa taciz mi olduğuna karar vermekti. Sanıkların ifadeleri dinledi, deliller tekrar inceledi ve Caner suçlu bulundu.



