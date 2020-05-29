Serenay Sarıkaya Çanakkale, Seda Sayan Bodrum... Ünlüler nasıl İstanbul dışına çıkıyor?

Aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da bulunduğu 15 ilde, şehirlerarası yolculuk yasağı olmasına rağmen birçok ünlü ismin sosyal medyada tatil beldelerinden fotoğraf paylaşması akıllara "Nasıl gittiler?" sorusunu getiriyor.

Ünlülerin izin belgesi alıp almadığı, alırken hangi gerekçeyi sundukları merak konusu oldu. Ayrıca bazı isimlerin 3 bin 150 liralık cezayı ödemeyi göze alarak şehir dışına çıktıkları iddia ediliyor. Peki kim nereye gitti? Bodrum'a gidenler arasında Berrak Tüzünataç-Berk Suyabatmaz, Bülent Ersoy, Gülben Ergen, Ali Koç, Tan Taşçı, Ozan Doğulu, Aslı-Metin Şen, Safiye Soyman-Faik Öztürk, Adnan Polat ve Seda Sayan var. Ezgi Mola, Enis Arıkan ve Şeyma Subaşı ise şu an Çeşme'de. Yılmaz Erdoğan, Köyceğiz'deki çiftliğine gitti. Bodrum yolunda çektiği videoyu paylaşan Fedon da 65 yaş üstüne verilen izinden faydalandığını açıkladı.