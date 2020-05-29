Meghan Markle ve Prens Harry kıskançlık krizinin ardından, taciz şoku yaşıyor! Drone ile...
Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Ancak bu kez iddialar ne ekonomik sıkıntılar ne de ne iş yapacaklarına yönelik. Kısa bir süre önce Prens Harry'nin babası Prens Charles'ten güvenlik masrafları için para aldıkları ortaya çıkan, Prens Harry ve Adele'in yakın ilişkisi nedeniyle ilişkilerine kıskançlık krizi damgasına vuran çift, bu kez taciz şoku yaşıyor.
EVİN 6 METRE ÜSTÜNDE DRONE'LAR
38 yaşındaki Meghan Markle ile 35 yaşındaki Prens Harry'nin başı, drone'larla evlerini gözetlemeye çalışmalarıyla dertte. The Daily Beast'in haberine göre çift, evlerinin üstünde, hayatlarını görüntüleme amacıyla dolaştırılan drone'ları polise şikayet etti.
Sussex çifti, drone'ların evlerinin 6 metre yakınına kadar alçalarak kendilerini taciz ettiğini belirtti.
Bir kaynak, "Fotoğrafçılar tarafından takip edildiklerini düşünüyorlar ama her şey olabilir. Meghan evlenirken ırkçı tehditler almıştı. Dolayısıyla şimdi de bir terör tehdidi onlar için oldukça gerçekçi. Ancak bunun ötesinde oğlunuzla oynamaya çalışırken drone'ların başınızın 6 metre üstünde vızıldamasını ister miydiniz?" diye konuştu.