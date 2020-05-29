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Meghan Markle ve Prens Harry kıskançlık krizinin ardından, taciz şoku yaşıyor! Drone ile...

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Ancak bu kez iddialar ne ekonomik sıkıntılar ne de ne iş yapacaklarına yönelik. Kısa bir süre önce Prens Harry'nin babası Prens Charles'ten güvenlik masrafları için para aldıkları ortaya çıkan, Prens Harry ve Adele'in yakın ilişkisi nedeniyle ilişkilerine kıskançlık krizi damgasına vuran çift, bu kez taciz şoku yaşıyor.

29.05.2020 10:04 - Son Güncelleme: 29.05.2020 10:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





