Haberler Galeri Magazin Meghan Markle ve Prens Harry kıskançlık krizinin ardından, taciz şoku yaşıyor! Drone ile...

Meghan Markle ve Prens Harry kıskançlık krizinin ardından, taciz şoku yaşıyor! Drone ile...

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Ancak bu kez iddialar ne ekonomik sıkıntılar ne de ne iş yapacaklarına yönelik. Kısa bir süre önce Prens Harry'nin babası Prens Charles'ten güvenlik masrafları için para aldıkları ortaya çıkan, Prens Harry ve Adele'in yakın ilişkisi nedeniyle ilişkilerine kıskançlık krizi damgasına vuran çift, bu kez taciz şoku yaşıyor.

29.05.2020 10:04 - Son Güncelleme: 29.05.2020 10:04
Meghan Markle ve Prens Harry kıskançlık krizinin ardından, taciz şoku yaşıyor! Drone ile...

Kraliyet görevlerini bırakıp oğulları Archie ile birlikte gözlerden uzak bir hayat yaşamak isteyen ve ABD'nin Los Angeles şehrine taşınan Meghan Markle ve Prens Harry çifti, bekledikleri gibi 'özel' bir hayat yaşayamıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Meghan Markle ve Prens Harry kıskançlık krizinin ardından, taciz şoku yaşıyor! Drone ile...

EVİN 6 METRE ÜSTÜNDE DRONE'LAR

38 yaşındaki Meghan Markle ile 35 yaşındaki Prens Harry'nin başı, drone'larla evlerini gözetlemeye çalışmalarıyla dertte. The Daily Beast'in haberine göre çift, evlerinin üstünde, hayatlarını görüntüleme amacıyla dolaştırılan drone'ları polise şikayet etti.

Sussex çifti, drone'ların evlerinin 6 metre yakınına kadar alçalarak kendilerini taciz ettiğini belirtti.

Meghan Markle ve Prens Harry kıskançlık krizinin ardından, taciz şoku yaşıyor! Drone ile...

Los Angeles'a taşınmalarından bu yana drone tacizlerinden kurtulamayan kraliyet çiftinin 9, 19, 20, 21 ve 25 Mayıs tarihlerinde drone şikayetlerinin rapor edildiği belirtildi.

Meghan Markle ve Prens Harry kıskançlık krizinin ardından, taciz şoku yaşıyor! Drone ile...

Bir kaynak, "Fotoğrafçılar tarafından takip edildiklerini düşünüyorlar ama her şey olabilir. Meghan evlenirken ırkçı tehditler almıştı. Dolayısıyla şimdi de bir terör tehdidi onlar için oldukça gerçekçi. Ancak bunun ötesinde oğlunuzla oynamaya çalışırken drone'ların başınızın 6 metre üstünde vızıldamasını ister miydiniz?" diye konuştu.

Meghan Markle ve Prens Harry kıskançlık krizinin ardından, taciz şoku yaşıyor! Drone ile...

KISKANÇLIK KRİZİ PATLAK VERDİ

Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararlarından bu yana Prens Harry ve Meghan Markle hakkında ortaya atılan söylentilere bir yenisi daha eklendi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Serenay Sarıkaya Çanakkale, Seda Sayan Bodrum... Ünlüler nasıl İstanbul dışına çıkıyor?
Serenay Sarıkaya Çanakkale, Seda Sayan Bodrum... Ünlüler nasıl İstanbul dışına çıkıyor?