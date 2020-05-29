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Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in babasına bakın! Uğur Pektaş'tan ayrılan Gamze Özçelik....

Önce model olarak hayatımıza giren Gamze Özçelik ardından Arka Sokaklar dizisinde Zeynep karakterini canlandırmış ve kariyer basamaklarını birer ikişer çıkmaya başlamıştı. Şimdilerde ikinci kez Survivor sakatlığı nedeniyle diskalifiye şoku yaşayan Uğur Pektaş ile tanışmış ve hayatını birleştirmişti. Daha sonra Gamze Özçelik ekranlardan elini eteğini çekti. Takiben tesettüre girdi ve kendini hayır işlerine adadı. Gamze Özçelik sık sık gündeme gelince hakkında her detay merak ediliyor. Aile bireyleri bunun başında geliyor. Kız kardeşi Meltem sık sık paylaşımlar yapıyor ancak annesi ve babası merak konusu. İşte başta Gamze Özçelik'in babası olmak üzere ünlülerin anne ve babaları.

29.05.2020 08:51 - Son Güncelleme: 29.05.2020 08:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





