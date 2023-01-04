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Serenay Sarıkaya, Büşra Develi derken Burak Deniz'le ilgili eski sevgiliden olay açıklama: "Lütfen kısmetimi kapatmayın"

Serenay Sarıkaya, Büşra Develi derken Burak Deniz'le ilgili eski sevgiliden olay açıklama geldi. Didem Soydan'la ayrılan Burak Deniz'in Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddası aylardır ortalıkta dolaşırken bir başka iddia da Deniz'in eski aşkı Büşra Develi'ye döndüğü yönündeydi. Konuyla ilgili açıklama yapan Büşra Develi bakın neler söyledi.

04.01.2023 14:31 - Son Güncelleme: 04.01.2023 14:41
Serenay Sarıkaya, Büşra Develi derken Burak Deniz’le ilgili eski sevgiliden olay açıklama: Lütfen kısmetimi kapatmayın

"LÜTFEN KISMETİMİ KAPATMAYIN"

Serenay Sarıkaya, Büşra Develi derken Burak Deniz'le ilgili eski sevgiliden olay açıklama geldi.

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Serenay Sarıkaya, Büşra Develi derken Burak Deniz’le ilgili eski sevgiliden olay açıklama: Lütfen kısmetimi kapatmayın

Bir buçuk yıldır birliktelik yaşayan Burak Deniz ve Didem Soydan hakkında bir süredir çıkan "Ayrıldılar" haberleri gerçek oldu. Bu ayrılık haberlerinin ardından gözler Serenay Sarıkaya'ya çevrildi.

Serenay Sarıkaya, Büşra Develi derken Burak Deniz’le ilgili eski sevgiliden olay açıklama: Lütfen kısmetimi kapatmayın

Aylar önce TAKVİM "Şahmaran" dizisinin çekimlerinde Sarıkaya ve Deniz'in yakınlaştığını ortaya çıkarmıştı. Hatta ikili aşk haberlerine sinirlenmiş ve yalanlamıştı.

Serenay Sarıkaya, Büşra Develi derken Burak Deniz’le ilgili eski sevgiliden olay açıklama: Lütfen kısmetimi kapatmayın

İşletmeci Umut Evirgen'den yeni ayrılan Serenay Sarıkaya, bir süre önce Burak Deniz'i Instagram'dan takibe almıştı.

Serenay Sarıkaya, Büşra Develi derken Burak Deniz’le ilgili eski sevgiliden olay açıklama: Lütfen kısmetimi kapatmayın

Daha sonra TAKVİM, Deniz'i Sarıkaya'nın evinden çıkarken yakalamıştı.

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