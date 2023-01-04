Doğuş'un gayrimeşru oğlu yıllar sonra ortaya çıkmıştı... DNA testi yapıldı görenler dönüp bir daha baktı: "Doğuş'un tıpatıp aynısı..."
Doğuş'un gayrimeşru oğlu yıllar sonra ortaya çıkmıştı... DNA testi yapıldı görenler dönüp bir daha baktı, "Doğuş'un tıpatıp aynısı..." yorumları havada uçuştu. Doğuş'un oğlu olduğunu iddia eden Seyid isimli genç ünlü şarkıcıya babalık davası açmıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan olayın ardından Doğuş DNA örneği verdi. Ünlü şarkıcı çıkacak sonucu heyecanla beklerken genç adamın Doğuş'a olan benzerliği şaşkına çevirdi.
04.01.2023 14:46 - Son Güncelleme: 04.01.2023 14:46
Azerbaycan'da yaşayan ve asıl adı Orhan Baltacı olan 48 yaşındaki Doğuş'a babalık davası açılmasının ardından, şarkıcı DNA örneği verdi. Ünlü şarkıcının oğlu olduğunu iddia eden gençle fotoğrafına ilk kez ulaşıldı. 22 yaşındaki Seyid isimli genç, şarkıcı Doğuş'u gerçek babası olduğu iddiası ile mahkemeye vermişti.