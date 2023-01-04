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Haberler Magazin Doğuş'un gayrimeşru oğlu yıllar sonra ortaya çıkmıştı... DNA testi yapıldı görenler dönüp bir daha baktı: "Doğuş'un tıpatıp aynısı..."

Doğuş'un gayrimeşru oğlu yıllar sonra ortaya çıkmıştı... DNA testi yapıldı görenler dönüp bir daha baktı: "Doğuş'un tıpatıp aynısı..."

Doğuş'un gayrimeşru oğlu yıllar sonra ortaya çıkmıştı... DNA testi yapıldı görenler dönüp bir daha baktı, "Doğuş'un tıpatıp aynısı..." yorumları havada uçuştu. Doğuş'un oğlu olduğunu iddia eden Seyid isimli genç ünlü şarkıcıya babalık davası açmıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan olayın ardından Doğuş DNA örneği verdi. Ünlü şarkıcı çıkacak sonucu heyecanla beklerken genç adamın Doğuş'a olan benzerliği şaşkına çevirdi.

04.01.2023 14:46 - Son Güncelleme: 04.01.2023 14:46
Doğuş’un gayrimeşru oğlu yıllar sonra ortaya çıkmıştı... DNA testi yapıldı görenler dönüp bir daha baktı: Doğuş’un tıpatıp aynısı...

"DOĞUŞ'UN TIPATIP AYNISI..."

Doğuş'un gayrimeşru oğlu yıllar sonra ortaya çıkmıştı... DNA testi yapıldı görenler dönüp bir daha baktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Doğuş’un gayrimeşru oğlu yıllar sonra ortaya çıkmıştı... DNA testi yapıldı görenler dönüp bir daha baktı: Doğuş’un tıpatıp aynısı...

Azerbaycan'da yaşayan ve asıl adı Orhan Baltacı olan 48 yaşındaki Doğuş'a babalık davası açılmasının ardından, şarkıcı DNA örneği verdi. Ünlü şarkıcının oğlu olduğunu iddia eden gençle fotoğrafına ilk kez ulaşıldı. 22 yaşındaki Seyid isimli genç, şarkıcı Doğuş'u gerçek babası olduğu iddiası ile mahkemeye vermişti.

Doğuş’un gayrimeşru oğlu yıllar sonra ortaya çıkmıştı... DNA testi yapıldı görenler dönüp bir daha baktı: Doğuş’un tıpatıp aynısı...

İddiaya göre; Doğuş, DNA örneği vererek gencin gerçek babası olup olmadığı öğrenecek. DNA sonucundan sonra Türkiye'den Azerbaycan'a gelen genç şimdi merakla gelecek sonucu bekliyor. Öte yandan gencin şarkıcıya olan benzerliği gözlerden kaçmadı.

Doğuş’un gayrimeşru oğlu yıllar sonra ortaya çıkmıştı... DNA testi yapıldı görenler dönüp bir daha baktı: Doğuş’un tıpatıp aynısı...

Gayrimeşru çocuk yüzünden şarkıcı bu durum karşısında hala büyük şok yaşarken, eşi Azeri sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ise DNA sonucunda eşi ile olan birlikteliğine devam edip etmeme kararını verecek.

Doğuş’un gayrimeşru oğlu yıllar sonra ortaya çıkmıştı... DNA testi yapıldı görenler dönüp bir daha baktı: Doğuş’un tıpatıp aynısı...

2 kez evlilik yapan şarkıcı, ilk evliliğini 2006 yılında Serdar Uygun'un kızı Şeyma Uygun ile yaptı.

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