Doğuş'un gayrimeşru oğlu yıllar sonra ortaya çıkmıştı... DNA testi yapıldı görenler dönüp bir daha baktı: "Doğuş'un tıpatıp aynısı..."

Azerbaycan'da yaşayan ve asıl adı Orhan Baltacı olan 48 yaşındaki Doğuş'a babalık davası açılmasının ardından, şarkıcı DNA örneği verdi. Ünlü şarkıcının oğlu olduğunu iddia eden gençle fotoğrafına ilk kez ulaşıldı. 22 yaşındaki Seyid isimli genç, şarkıcı Doğuş'u gerçek babası olduğu iddiası ile mahkemeye vermişti.

