Serenay Sarıkaya babasının kucağında! 'Ben de yakışıklı babamla bir fotoğraf koyayım bari' diyen Serenay'a bakın!
Serenay Sarıkaya babasının kucağında! 'Ben de yakışıklı babamla bir fotoğraf koyayım bari' diyen oyuncu Serenay Sarıkaya 'Babalar Günü'nde yaptığı paylaşımla dikkat çekti. 1 Temmuz 1992'de Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak dünyaya geldi güzel oyuncu. Son dönemde adı aşk dedikoduları ile gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya ve babasının pozu sosyal medya gündeminde... İşte bebeklik hali ile dikkat çeken Serenay Sarıkaya başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin babalarıyla verdiği çok konuşulan pozlar...
20.06.2021 13:58
- Son Güncelleme: 20.06.2021 14:17