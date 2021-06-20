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Serenay Sarıkaya babasının kucağında! 'Ben de yakışıklı babamla bir fotoğraf koyayım bari' diyen Serenay'a bakın!

Serenay Sarıkaya babasının kucağında! 'Ben de yakışıklı babamla bir fotoğraf koyayım bari' diyen oyuncu Serenay Sarıkaya 'Babalar Günü'nde yaptığı paylaşımla dikkat çekti. 1 Temmuz 1992'de Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak dünyaya geldi güzel oyuncu. Son dönemde adı aşk dedikoduları ile gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya ve babasının pozu sosyal medya gündeminde... İşte bebeklik hali ile dikkat çeken Serenay Sarıkaya başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin babalarıyla verdiği çok konuşulan pozlar...

20.06.2021 13:58 - Son Güncelleme: 20.06.2021 14:17
Serenay Sarıkaya babasının kucağında! 'Ben de yakışıklı babamla bir fotoğraf koyayım bari' diyen Serenay'a bakın!

"GÖZLERDEKİ BAKIŞ AYNI"

Serenay Sarıkaya babasının kucağında! 'Ben de yakışıklı babamla bir fotoğraf koyayım bari' diyen Serenay Sarıkaya eski yıllara ait fotoğrafla sosyal medya gündeminde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serenay Sarıkaya babasının kucağında! 'Ben de yakışıklı babamla bir fotoğraf koyayım bari' diyen Serenay'a bakın!

28 yaşındaki Serenay Sarıkaya Babalar Günü paylaşımıyla dikkat çekti. Babasınınn kucağındaki küçük Serenay güzelliğini konuşturdu.

Serenay Sarıkaya babasının kucağında! 'Ben de yakışıklı babamla bir fotoğraf koyayım bari' diyen Serenay'a bakın!

SERENAY SARIKAYA VE BABASI MUSTAFA SARIKAYA

İşte başta Serenay Sarıkaya ve babası olmak üzere ünlülerin babaları...

Serenay Sarıkaya babasının kucağında! 'Ben de yakışıklı babamla bir fotoğraf koyayım bari' diyen Serenay'a bakın!

HADİSE

Serenay Sarıkaya babasının kucağında! 'Ben de yakışıklı babamla bir fotoğraf koyayım bari' diyen Serenay'a bakın!

HADİSE VE BABASI HASAN AÇIKGÖZ