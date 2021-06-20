Seray Sever tekne paylaşımıyla ortalığı salladı! İşte Doya Doya Moda jüri üyesi Seray Sever ve 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül...

Seray Sever tekne paylaşımıyla ortalığı salladı!Doya Doya Moda jüri üyesi Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile tekne sefasını sosyal medya hesabından yayınladı. Seray Sever'in paylaşımı sonrası yakışıklı eşi ilgi odağı oldu. 48 yaşındaki Seray Sever ise bikinili halleri ile genç kızlara taş çıkardı.