Seray Sever tekne paylaşımıyla ortalığı salladı! İşte Doya Doya Moda jüri üyesi Seray Sever ve 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül...
Seray Sever tekne paylaşımıyla ortalığı salladı! Doya Doya Moda jüri üyesi Seray Sever hafta sonu soluğu tatilde aldı. Kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile çektiği videoyu paylaşan Sever, kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. İşte tatilin keyfini çıkaran Seray Sever ve eşi Eray Sünbül...
20.06.2021 14:33
- Son Güncelleme: 20.06.2021 14:45
Seray Sever tekne paylaşımıyla ortalığı salladı!Doya Doya Moda jüri üyesi Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile tekne sefasını sosyal medya hesabından yayınladı. Seray Sever'in paylaşımı sonrası yakışıklı eşi ilgi odağı oldu. 48 yaşındaki Seray Sever ise bikinili halleri ile genç kızlara taş çıkardı.