Güldür Güldür Bilal 'kesin altıma yapıyorum' notuyla paylaştı görenler tanıyamadı! Onur Buldu'nun bu karesi sosyal medyayı salladı
Güldür Güldür Bilal 'kesin altıma yapıyorum' notuyla paylaştı görenler tanıyamadı! Onur Buldu'nun çocukluk karesi sosyal medyayı salladı. Bilal karakteri ile Güldür Güldür programında sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Onur Buldu, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken ünlüler arasında. İnternet kullanıcıları Onur Buldu'nun eşinden yaşına, ailesinden eski haline hakkındaki her şeyi merak edip araştırmaya başladı. İşte oyunculuğu adından söz ettiren Güldür Güldür Bilal 'kesin altıma yapıyorum' notuyla paylaştığı çocukluk hali...
Güldür Güldür Bilal 'kesin altıma yapıyorum' notuyla paylaştı görenler tanıyamadı! Onur Buldu'nun çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı. 4 Ağustos 1982 tarihinde Bergama, İzmir'de dünyaya gelen Onur Buldu, Ebe hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğlu. Menemen'de büyüdü. Ailesi aslen Mazgirt, Tuncelili. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan ve İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev yapan oyuncu Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı.
Çocukluğundan bir kare paylaşan Onur Buldu paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı 'kesin altıma yapıyorum' notuyla dikkat çekti. Başarılı ismi kimileri tanıyamadı kimileri ise 'çok tatlı' yorumlarında bulundu. İşte başta Güldür Güldür Bilal olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...