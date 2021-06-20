Güldür Güldür Bilal 'kesin altıma yapıyorum' notuyla paylaştı görenler tanıyamadı! Onur Buldu'nun bu karesi sosyal medyayı salladı

Güldür Güldür Bilal 'kesin altıma yapıyorum' notuyla paylaştı görenler tanıyamadı! Onur Buldu'nun çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı. 4 Ağustos 1982 tarihinde Bergama, İzmir'de dünyaya gelen Onur Buldu, Ebe hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğlu. Menemen'de büyüdü. Ailesi aslen Mazgirt, Tuncelili. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan ve İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev yapan oyuncu Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı.