Survivor'da Nagihan - Hikmet kavgası olay! Hakaretler yağdırdı, çileden çıkan Acun cezayı kesti sözleri gözyaşlarına boğdu: "Gerekeni yaparım"
Survivor'da Nagihan - Hikmet kavgası olay oldu. Hakaretler yağdırdı, çileden çıkan Acun cezayı kesti. Survivor son bölümde gerçekleşen ödül oyununda Nagihan ile Hikmet arasında yaşananlar Acun'u gerdi. Hikmet'in sözleriyle çılgına dönen Nagihan, Hikmet'e hakaretler yağdırdı. Yaşanan tartışma ada konseyine de taşındı. Acun Ilıcalı ise Nagihan'ı uyararak "Favori isimlerden birisin ama bir saniye tereddüt etmem gerekeni yaparım. Aralıksız ve durmadan kötü sözler söyledin" dedi. Nagihan ise gözyaşlarına boğuldu. Ilıcalı, Nagihan'a kestiği cezayı da konseyde açıkladı.
"GEREKENİ YAPARIM"
Survivor'da Nagihan - Hikmet kavgası olay! Hakaretler yağdırdı, çileden çıkan Acun cezayı kesti sözleri ile gözyaşlarına boğdu...
Survivor All Star'ın 19 Nisan Salı ekrana gelen son bölümündeki ödül oyununda gönüllüler takımından Hikmet, oyun sonrası atış yapmaya devam eden Nagihan'ı uyarınca sinirler gerildi. Nagihan'ın sözleri sonrası tansiyon iyice yükselince iki takım yarışmacıları araya girdi.
HİKMET'E HAKARETLER YAĞDIRDI
Çılgına dönen Nagihan, Hikmet'e hakaretler yağdırdı. Takım arkadaşları ise Nagihan'ı susturmaya çalıştı. Nagihan, Hikmet'e Survivor'a gelmiş en nalet insansın" da dedi. Hikmet ise "Senin yedi sülalen gelse bana bir şey yapamaz da ama susuyorum" dedi.
"BURADA KALMAK İSTEMİYORUM TÜKENDİM"
Survivor ada konseyinde de Hikmet ve Nagihan gerilimi devam etti. Gözyaşlarına boğulan Nagihan artık dayanamadığını ifade ederek "Ben Survivor'ı yaşamaya gelen bir kadınım. Ama Survivor hariç her şeyi yaşıyorum burada. Artık sabrım kalmadı. Daha öncekioyunlar da vardı. Sürekli şirinlik yapmaya çalışan Hikmet vardı ben muhatap olmuyordum. Ben Hikmet'in sesini duymak istemiyorum, açığımı söylemesini istemiyorum. Burada artık kalmak istemiyorum, Survivor'ımı yaşayamıyorum. Artık ben tükendim" dedi.
"BİR SANİYE TEREDDÜT ETMEM GEREKENİ YAPARIM"
Acun Ilıcalı da yaşanan olayın ardından Nagihan'ı uyardı. Ilıcalı "Survivor mental bir yarışma, senin sinirinin bozulmasına hak veririm. Bugünkü olayda yaptığın yanlış. Sen bugün neler yaptığının farkında mısın? Hepsini izledim anlatayım istersen sana. Seni kimse susturamadı, durmadan kötü söz söyledin. Ben senin söylediklerini kabul etmiyorum."