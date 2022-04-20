Survivor'da Nagihan - Hikmet kavgası olay! Hakaretler yağdırdı, çileden çıkan Acun cezayı kesti sözleri gözyaşlarına boğdu: "Gerekeni yaparım"

"BURADA KALMAK İSTEMİYORUM TÜKENDİM"

Survivor ada konseyinde de Hikmet ve Nagihan gerilimi devam etti. Gözyaşlarına boğulan Nagihan artık dayanamadığını ifade ederek "Ben Survivor'ı yaşamaya gelen bir kadınım. Ama Survivor hariç her şeyi yaşıyorum burada. Artık sabrım kalmadı. Daha öncekioyunlar da vardı. Sürekli şirinlik yapmaya çalışan Hikmet vardı ben muhatap olmuyordum. Ben Hikmet'in sesini duymak istemiyorum, açığımı söylemesini istemiyorum. Burada artık kalmak istemiyorum, Survivor'ımı yaşayamıyorum. Artık ben tükendim" dedi.