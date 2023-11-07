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Yasak aşk yaşayıp imam nikahı kıydığı söylenen Doğuş’tan ilk açıklama! 9 yıl önce Hoşkeden Hidayetkızı ile evlenmişti

Bir televizyon programına konuk olan Esra Çömelek adındaki bir kadın, evli ve 2 çocuk babası Doğuş ile bir dönem yasak aşk yaşadıklarını dile getirmişti. Çömelek, Doğuş ile imam nikahı kıydıklarını da sözlerine eklemişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından ünlü şarkıcıdan ilk açıklama geldi. 9 yıl önce Hoşkeden Hidayetkızı ile evlenen Doğuş iddialara bakın nasıl karşılık verdi.

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 11:13 Güncelleme 07 Kasım 2023, 11:23
Yasak aşk yaşayıp imam nikahı kıydığı söylenen Doğuş’tan ilk açıklama! 9 yıl önce Hoşkeden Hidayetkızı ile evlenmişti 1

Didem Arslan'ın programına çıkan Esra adındaki bir kadın, evli ve 2 çocuk babası Doğuş ile bir dönem yasak aşk yaşadıklarını ve imam nikahı kıydıklarını iddia etti.

Yasak aşk yaşayıp imam nikahı kıydığı söylenen Doğuş’tan ilk açıklama! 9 yıl önce Hoşkeden Hidayetkızı ile evlenmişti 2

Doğuş'la birbirlerinden çok etkilendiklerini ve kısa süre içinde aşk yaşamaya başladıklarını söyleyen Çömelek, şöyle konuştu: "Biz Doğuş'la daha önceden tanışıyorduk, 2020'de karşılaştık.

Yasak aşk yaşayıp imam nikahı kıydığı söylenen Doğuş’tan ilk açıklama! 9 yıl önce Hoşkeden Hidayetkızı ile evlenmişti 3

Bir gün arkadaşım, Doğuş ve onun menajeri benim evime geldi. Konuşurken eşini anlatmaya başladı.

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