Yasak aşk yaşayıp imam nikahı kıydığı söylenen Doğuş’tan ilk açıklama! 9 yıl önce Hoşkeden Hidayetkızı ile evlenmişti

Bir televizyon programına konuk olan Esra Çömelek adındaki bir kadın, evli ve 2 çocuk babası Doğuş ile bir dönem yasak aşk yaşadıklarını dile getirmişti. Çömelek, Doğuş ile imam nikahı kıydıklarını da sözlerine eklemişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından ünlü şarkıcıdan ilk açıklama geldi. 9 yıl önce Hoşkeden Hidayetkızı ile evlenen Doğuş iddialara bakın nasıl karşılık verdi.