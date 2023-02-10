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Haberler Magazin "İstanbul'a yaz mı geldi? Televizyonlar görülebilecek şeyleri gösteriyor" Yağmur Atacan'ın anlattıkları tüyleri diken diken etti Pınar Altuğ ise...

"İstanbul'a yaz mı geldi? Televizyonlar görülebilecek şeyleri gösteriyor" Yağmur Atacan'ın anlattıkları tüyleri diken diken etti Pınar Altuğ ise...

Türkiye'nin yüreğini yakan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ili birden etkiledi. Can kaybı ve yıkım çok büyük. Depremin ardından tüm Türkiye, depremzedeler için kolları sıvadı. Spor ve magazin dünyasının pek çok ünlü ismi gerek maddi bağışlarla gerekse kampanyalarla depremzedeler için çabalıyor. Onlardan biri de Atacan çifti oldu. Pınar Altuğ sosyal medyadan özel paylaşımlar yaparken eşi Yağmur Atacan soluğu deprem bölgesinde aldı ve deprem etkilenen köylere yardım taşıyor. Önceki gün yaptığı bir paylaşım ise yürekleri dağladı.

10.02.2023 08:43 - Son Güncelleme: 10.02.2023 08:43
İstanbul’a yaz mı geldi? Televizyonlar görülebilecek şeyleri gösteriyor Yağmur Atacan’ın anlattıkları tüyleri diken diken etti Pınar Altuğ ise...

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan kolları sıvamıştı. Yağmur Atacan, deprem bölgelerine yardım taşırken, Pınar Altuğ ise bilgilendirme paylaşımları yapıyor.

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İstanbul’a yaz mı geldi? Televizyonlar görülebilecek şeyleri gösteriyor Yağmur Atacan’ın anlattıkları tüyleri diken diken etti Pınar Altuğ ise...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

İstanbul’a yaz mı geldi? Televizyonlar görülebilecek şeyleri gösteriyor Yağmur Atacan’ın anlattıkları tüyleri diken diken etti Pınar Altuğ ise...

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle, merkezde yıkılan binalarda başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İstanbul’a yaz mı geldi? Televizyonlar görülebilecek şeyleri gösteriyor Yağmur Atacan’ın anlattıkları tüyleri diken diken etti Pınar Altuğ ise...

YOLA ÇIKTI

Kahramanmaraş depremi sonrası spor ve magazin dünyasının pek çok ismi kolları sıvadı.

İstanbul’a yaz mı geldi? Televizyonlar görülebilecek şeyleri gösteriyor Yağmur Atacan’ın anlattıkları tüyleri diken diken etti Pınar Altuğ ise...

O isimlerden biri de Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan oldu.

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