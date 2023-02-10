"İstanbul'a yaz mı geldi? Televizyonlar görülebilecek şeyleri gösteriyor" Yağmur Atacan'ın anlattıkları tüyleri diken diken etti Pınar Altuğ ise...
Türkiye'nin yüreğini yakan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ili birden etkiledi. Can kaybı ve yıkım çok büyük. Depremin ardından tüm Türkiye, depremzedeler için kolları sıvadı. Spor ve magazin dünyasının pek çok ünlü ismi gerek maddi bağışlarla gerekse kampanyalarla depremzedeler için çabalıyor. Onlardan biri de Atacan çifti oldu. Pınar Altuğ sosyal medyadan özel paylaşımlar yaparken eşi Yağmur Atacan soluğu deprem bölgesinde aldı ve deprem etkilenen köylere yardım taşıyor. Önceki gün yaptığı bir paylaşım ise yürekleri dağladı.
10.02.2023 08:43 - Son Güncelleme: 10.02.2023 08:43
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan kolları sıvamıştı. Yağmur Atacan, deprem bölgelerine yardım taşırken, Pınar Altuğ ise bilgilendirme paylaşımları yapıyor.