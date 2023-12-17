Serenay ateşe düştü! Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı sonunda geldi "Evet o benim" Yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti

Serenay Sarıkaya'nın son dönemin popüler şarkıcılarından Mert Demir'le aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü geçtiğimiz günlerde. Mert Demir'in şarkısında da vokal yaptığı iddia edilmişti Sarıkaya'nın ama sonrasında bu ismin Mela Bedel olduğu söylentisi kısa sürede sosyal medyada yayılmıştı. İddialardan günler sonra Serenay Sarıkaya'dan her iki iddiaya da yanıt geldi ve adeta sinyalleri yaktı. İşte detaylar.
Serenay Sarıkaya önceki akşam katıldığı ödül törenine hem tarzı hem de itiraflarıyla damgasını vurdu. İşte detaylar...
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın, şarkıcı Mert Demir'le aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü geçtiğimiz günlerde.
Sarıkaya'nın "Ateşe Düştüm"de Demir'e vokal yaptığı da ortaya çıkmıştı.