Bülent Ersoy'un cinsel ilişki sözleri olay oldu Safiye Soyman ile Banu Alkan elini kolunu nereye koyacağını şaşırdı "15 dakika..."

Güçlü sesi ve sahnesiyle Türkiye'nin sayılı ses sanatçılarından biri olan 71 yaşındaki Bülent Ersoy, yorumcu olduğu programda öyle açıklamalarda bulundu ki sosyal medya bir anda birbine girdi... Daha önce bir gezi programında birlikte yer alan Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan üçlüsü bu kez sosyal medyada buluştu. Bir sohbet programı yapan üçlüden Ersoy'un, cinsel ilişki sözleri bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.