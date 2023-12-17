SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Bülent Ersoy'un cinsel ilişki sözleri olay oldu Safiye Soyman ile Banu Alkan elini kolunu nereye koyacağını şaşırdı "15 dakika..."

Güçlü sesi ve sahnesiyle Türkiye'nin sayılı ses sanatçılarından biri olan 71 yaşındaki Bülent Ersoy, yorumcu olduğu programda öyle açıklamalarda bulundu ki sosyal medya bir anda birbine girdi... Daha önce bir gezi programında birlikte yer alan Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan üçlüsü bu kez sosyal medyada buluştu. Bir sohbet programı yapan üçlüden Ersoy'un, cinsel ilişki sözleri bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 10:41 Güncelleme 17 Aralık 2023, 10:41
Bülent Ersoy’un cinsel ilişki sözleri olay oldu Safiye Soyman ile Banu Alkan elini kolunu nereye koyacağını şaşırdı 15 dakika... 1

Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan yıllar sonra yeniden bir araya geldiler.

Bülent Ersoy’un cinsel ilişki sözleri olay oldu Safiye Soyman ile Banu Alkan elini kolunu nereye koyacağını şaşırdı 15 dakika... 2

Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan yeni programlarıyla büyük beğeni topladı.

Bülent Ersoy’un cinsel ilişki sözleri olay oldu Safiye Soyman ile Banu Alkan elini kolunu nereye koyacağını şaşırdı 15 dakika... 3

Youtube'da yayınlanan programda Bülent Ersoy'un cinsel ilişki süresiyle ilgili söyledikleri olay oldu.

SON DAKİKA