8 yıllık eşi Ceyda Düvenci'den boşanan Bülent Şakrak'tan radikal karar! Tası tarağı topladı yeni evinde kendine yeni bir hayat kurdu

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 2015 yılında dünyaevine girdi ve çiftin bu evlilikten Ali adında bir oğlu oldu. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı ve 10 Temmuz'da 8 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Düvenci ile olan evliliğini bitiren Şakrak radikal bir karar alarak kendisine yepyeni bir hayat kurdu.