8 yıllık eşi Ceyda Düvenci'den boşanan Bülent Şakrak'tan radikal karar! Tası tarağı topladı yeni evinde kendine yeni bir hayat kurdu

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 2015 yılında dünyaevine girdi ve çiftin bu evlilikten Ali adında bir oğlu oldu. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı ve 10 Temmuz'da 8 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Düvenci ile olan evliliğini bitiren Şakrak radikal bir karar alarak kendisine yepyeni bir hayat kurdu.
2014 yılında Kaz Dağları'nda Bülent Şakrak ile nikâh masasına oturan Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yıl evliliğinde sorunlar yaşadığı haberleriyle gündeme gelmiş, her iki tarafta sessiz kalmayı tercih etmişti.
Sosyal medyada bir takipçisinin "Niye boşanıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Ceyda Düvenci, "Boşanma kararını ben vermedim" yanıtını verdi.
Bir süre sessizliğini koruyan ve geçtiğimiz günlerde ilk kez açıklama yapan Şakrak, "Ceyda iyi, çocuklar iyi. Hayat bu; boşanma var, ölüm var. Önemli olan her şeyin yolunda olması. Herkesin keyfi yerinde" ifadelerini kullanmıştı.